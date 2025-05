Il ritorno di Fiorello in radio

Fiorello ha fatto il suo grande ritorno con il programma radiofonico Radio2 Radio Show – La Pennicanza, trasmesso su Rai Radio 2. Insieme a Fabrizio Biggio, il noto showman ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con la sua inconfondibile ironia e il suo stile unico. La trasmissione, che si distingue per il suo approccio fresco e divertente, affronta temi di attualità, cultura e spettacolo, rendendo ogni puntata un appuntamento imperdibile per gli ascoltatori.

Le frecciate a Stefano De Martino

Durante la puntata del 21 maggio, Fiorello ha deciso di punzecchiare il programma di Stefano De Martino, Affari Tuoi, che ha riscosso un enorme successo di pubblico. Con il suo consueto sarcasmo, ha presentato un nuovo format ispirato al programma di De Martino, intitolato “Mi fido del pacco”. In questo gioco, i pacchi vengono spediti a casa del concorrente, che non può aprirli, creando un’atmosfera di suspense e divertimento. Questa trovata non solo ha divertito gli ascoltatori, ma ha anche messo in luce la rivalità amichevole tra i due conduttori.

Un’affermazione sorprendente

Nonostante il tono leggero e scherzoso, Fiorello ha anche fatto un’affermazione sorprendente durante la trasmissione: ha dichiarato di essere indagato, sebbene fosse chiaro che si trattasse di un bluff. “Sì, sono indagato, anche se ancora nulla di ufficiale. È la prima volta nella mia vita, ma devo dire che è una bella sensazione, ti senti importante!” ha esclamato, suscitando risate e applausi dal pubblico. Con il suo stile inconfondibile, ha saputo trasformare una situazione potenzialmente seria in un momento di grande comicità, utilizzando frasi tipiche da indagato per strappare un sorriso agli ascoltatori.

Il successo di La Pennicanza

La Pennicanza si sta affermando come uno dei programmi più seguiti della radio italiana, grazie alla capacità di Fiorello di mescolare satira e intrattenimento. Ogni puntata è un viaggio attraverso il mondo dello spettacolo, con