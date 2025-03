Ankle strap: le calzature pratiche e comode

Ci sono calzature che tornano in auge anche grazie alle passerelle e alla moda. Un esempio sono appunto le ankle strap, ovvero calzature che arrivano alla caviglia, da abbinare a diversi capi. Sono calzature molto eleganti e raffinate da indossare in ogni occasione e momento. Scopriamo le caratteristiche e anche i materiali con cui sono realizzate.

Ankle strap

Non sono soltanto da considerarsi un accessorio in linea con i tempi, quindi alla moda, ma le ankle strap sono calzature diventate, con il tempo, un vero e proprio classico. Un modello di calzatura che attraversa i tempi ma non perde mai il fascino nonostante sia passato diverso tempo. Molti le conoscono come le calzature alla caviglia (da qui ankle) con cinturino.

Sono considerati la scelta migliore per lo stile, la praticità e la comodità anche grazie ai tanti modelli che si trovano in commercio. Infatti è possibile trovare sia modelli sobri che essenziali o minimal ma sono a disposizione anche forme e modelli audaci e decorate. Ogni stile si adatta a varie esigenze e occasioni.

Le ankle strap sono con tacchi a stiletto molto sensuali e audaci, oltre a modelli dai tacchi medi o dal tacco basso in modo da avere un look che sia quotidiano e adatto per ogni occasione. Con queste calzature, se indossate nel modo giusto, risulta impossibile rinunciare allo stile. I materiali di queste scarpe sono vari.

Si passa infatti dai materiali quali la pelle e il camoscio che danno sempre un tocco classico ed eleganti arrivando agli elementi metallici e metallizzati che danno un effetto glamour passando per quelli in raso e velluto che danno quel lusso ed esclusività.

Ankle strap: caratteristiche

Le calzature come le ankle strap sono note non solo per i vari modelli in commercio, ma anche per alcune caratteristiche che le distinguono rispetto ad altre tipologie. Sono caratterizzate da un cinturino che può essere singolo o doppio che permette di allacciarle intorno alla caviglia (da qui il nome ankle che in inglese significa caviglia).

Le calzature con il cinturino sono particolarmente amate non solo per il fascino e la raffinatezza che donano a chi le indossa, ma hanno anche una funzione e uno scopo ben preciso. Danno sostegno al piede conferendo così una maggiore stabilità nel momento in cui si cammina in modo da stare tutto il giorno con questa scarpa senza troppo affaticamento.

Sono poi diverse le varianti di ankle strap come le décolleté che si distinguono per unire il design e lo stile sofisticato tipico di questa calzatura insieme anche alla cinghia o cinturino che si rivela molto pratico nel momento in cui le si indossa. Sono calzature adatte per ogni occasione, compreso i matrimoni ma anche le cene di gala.

Ankle strap Amazon

Il popolare e-commerce mette a disposizione una serie di calzature con varie offerte e prezzi al ribasso di cui approfittare. Basta cliccare l’immagine per visualizzare i dettagli di ogni prodotto. Qui sotto la classifica con le tre migliori ankle strap maggiormente eleganti e pratiche da indossare scelte tra i più amati dagli utenti con una descrizione di ognuna.

1)Dream Pairs scarpe tacco donna

Sono delle décolleté molto eleganti da indossare tutto il giorno senza problemi ai piedi. Sono calzature che riducono la pressione e l’attrito in modo da sentirle maggiormente comode. La suola è antiscivolo con la vestibilità regolabile e il cinturino incrociato sul collo del piede. Molto elegante e indicata per una cerimonia quale un matrimonio.

2)Greatonu slingback donna scarpe eleganti

Un modello di scarpa décolleté con la soletta in pelle traspirante e il plantare morbido. La chiusura è dotata di fibbia in modo da regolarla senza problemi. La suola in gomma con tacco basso e disponibile in vari colori.

3)MiraAzzurra scarpe da donna décolleté con cinturino chiuse

Un modello di décolleté dalla punta rotonda e il tacco a blocco. Il design è con cinturino e dalla calzata molto comoda oltre a essere impreziosita da una morbida imbottitura. Una scarpa da abbinare con ogni capo: dagli abiti alle gonne per un look impeccabile.

