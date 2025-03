Il marsupio come borsa tra modelli e look diversi

Ci sono oggetti che ritornano e che subiscono un’evoluzione per i colori, i materiali, ma anche per le forme. Uno di questi è sicuramente il marsupio che diventa protagonista di look e di tendenze, come mostrano le passerelle dove è possibile sfoggiarlo in tanti modi diversi e sempre alla moda.

Il marsupio come borsa

Considerato spesso come un oggetto pratico e sportivo, oggi il marsupio è molto di più. Infatti, in base a quanto dicono le nuove tendenze, sembra vi sia una vera e propria trasformazione con questo oggetto come borsa che diventa così un vero e proprio accessorio da indossare anche in occasioni mondane e formali.

Un oggetto che sta diventando sempre più di moda, oltre ad essere particolarmente desiderabile come si è visto anche ultimamente nelle passerelle dove è sfoggiato in mille fantasie e anche dimensioni. Oggi non è più considerato come un oggetto versatile e funzionale.

Per quanto riguarda la moda contemporanea, il marsupio è sicuramente un oggetto fondamentale e importante indicato anche in un look sofisticato. Un cambiamento dovuto soprattutto a forme maggiormente sinuose ed eleganti che sicuramente aiutano a dare un aspetto diverso a questo accessorio.

Considerato un must have degli anni Novanta, oggi si presenta con toni e colori sgargianti, ma anche con materiali diversi quali pellami. Sono diversi poi i marchi che lo hanno inserito nella loro collezione in modo da poterlo indossare come fosse una borsa a tracolla oppure una crossbody bag. Un design che fonde estetica e praticità per arrivare a tutte.

Il marsupio come borsa: tendenze

Oggi il marsupio, considerando che è quasi al pari di una borsa, è visto più che altro come elemento versatile anche per i materiali con cui è realizzato. Infatti il design è molto elegante in pelle ed è possibile indossarlo sia sulla spalla ma anche come una normale mini bag.

Non mancano poi le proposte maggiormente audaci come quelle in suede con le borchie oppure i modelli imbottiti e morbidi presentati dai grandi brand del mondo della moda. Ci sono versioni anche con linee geometriche e nette che permettono così di portarlo in vita come fosse una cintura.

Cambiano anche le forme che cominciano ad evolversi per il marsupio. Si va dalla mezzaluna al croissant passando per una forma sinuosa, quindi allungata e affusata in pelle nera martellata, indicato per una serata molto elegante e lussuosa. Dal momento che si distingue per un design minimal è possibile indossarlo con qualsiasi capo.

Un design funzionale e minimal di questo accessorio si adatta bene sia a pantaloni a palazzo accompagnati da bomber sportivi, ma anche con soprabiti molto lunghi o chemisier per un look perfetto per l’ufficio. Oggi trova davvero una nuova identità ed è considerato un oggetto indispensabile per il proprio look.

