Festa della mamma: i gioielli per lei

Tra pochi giorni si celebrerà la festa della mamma, una figura estremamente importante nella vita di ogni bambino e adulto. Una giornata completa da dedicarle magari accompagnata da qualche dono e pensiero. Scopriamo alcuni dei più bei gioielli per l’occasione con qualche oggetto personalizzato per esprimere l’affetto.

Festa della mamma

La seconda domenica del mese di maggio, quindi tra una decina di giorni, si celebra la festa della mamma. Una figura importante a cui dedicare, non solo un pensiero, ma anche un dono prezioso proprio come lei per manifestarle tutto l’amore e affetto nei suoi confronti. A tal proposito, tra i tanti doni, i gioielli sono sempre molto apprezzati.

Un gioiello, che sia un bracciale, una collana o anche un paio di orecchini, sono particolarmente graditi per ogni donna. E quale occasione migliore di questa per regalare un monile prezioso alla propria genitrice? Alcuni gioielli poi si caratterizzano con dediche e pensieri anche personalizzati per esternare il proprio sentimento.

Per la festa della mamma poi, alcuni brand e marchi di gioielleria puntano proprio a monili e oggetti preziosi a lei dedicati. Da Pandora a Morellato, sono diversi gli accessori in oro oppure argento da regalare per impreziosire ancora di più la sua figura e importanza.

Festa della mamma: quali gioielli

Per la festa della mamma sono diversi i gioielli indicati e, tra questi, non possono sicuramente mancare le perle che sono un vero e proprio classico anche perché eleganti e versatili. Si adattano poi a vari look sia per il giorno che la sera e possono essere accompagnate anche da orecchini o da collane se la mamma ama quel genere di gioiello.

Oltre alle perle e ai gioielli con perle non mancano gli orologi che possono essere sia con cinturino in pelle, ma anche in stile vintage oppure in oro rosa magari con cristalli per le serate maggiormente eleganti e sofisticate. Considerando che si è prossimi all’estate, non mancano i gioielli che ricordano il periodo.

Tra i gioielli indicati per la festa della mamma si consigliano le collane multifilo con perline molto colorate o qualcosa che richiami l’acqua marina e quindi i sapori estivi. I bijoux, magari dalle forme particolari, insieme ai ciondoli e alle catene, sono delle vere e proprie chicche da regalare per questo giorno speciale. I ciondoli a forma di cuore o che raffigurano un’immagine di madre e figlia, a suggellare l’amore e l’affetto, sono particolarmente graditi e amati.

Festa della mamma Amazon

Sul sito di Amazon vi è proprio una sezione dedicata con vari gioielli da regalare con offerte e sconti da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche. Qui una classifica dei tre gioielli maggiormente desiderati da regalare per la festa della mamma accompagnati da una descrizione di ognuno.

1)Eudora Harmony Ball collana madre bambina

Una collana che simboleggia il legame tra una mamma e la sua bambina realizzata in oro rosa. Un regalo molto delicato ed elegante per onorare la propria mamma in questo giorno speciale. Un accessorio che è il giusto connubio dell’amore e del legame filiale.



2)VGWON regalo per festa della mammaUna collana con ciondolo dalla forma di cuore con dedica ad esprimere l’amore per la propria mamma. Contenuta in un portagioie di colore blu molto elegante. Il ciondolo e la catena sono in argento 925 con una buona estensione della lunghezza.3)Cosie Lily regalo festa della mamma ciondoloUna collana dalla forma di un cuore con iniziale M a indicare la mamma. Una collana in argento molto semplice ma anche elegante al tempo stesso. Si adatta a ogni outfit e occasione.

Insieme ai gioielli, anche alcune espressioni e frasi per celebrare la festa della mamma.