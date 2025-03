Orecchini di perle: quali indossare per la primavera estate

Gli orecchini di perle, in argento od oro bianco, sono il modello più in voga.

I gioielli sono in grado di arricchire qualsiasi look e outfit dando quel tocco ulteriore. Tra i tanti gioielli da indossare, gli orecchini di perle acquisiscono un fascino del tutto particolare, come mostrano anche gli ultimi modelli e tendenze che si sono visti sulle passerelle e che si potranno indossare a partire dalla primavera estate. Vediamo i modelli su cui puntare.

Orecchini di perle

Sono considerati da sempre un classico intramontabile e non è un caso che gli orecchini di perle fossero già in voga ai tempi di Catherine Hepburn che li indossa con eleganza. Oggi ritornano con un nuovo design, nuovi punti luce e uno charme che sicuramente affascina e continua a essere un must.

Che siano in argento oppure oro bianco, sono un vero e proprio accessorio must have in grado di contraddistinguere qualsiasi look e outfit. Basta ai modelli bon ton, oggi cambiano assolutamente pelle e infatti si trovano in modelli maggiormente audaci, dalle forme asimmetriche.

Gli orecchini di perle vanno poi a mescolarsi ad altri elementi per creare un fascino quasi barocco e quindi senza tempo. La perla, come si è visto anche nelle nuove passerelle e presso i maggiori brand, ecco che torna nuovamente protagonista ma è capace di reinventarsi con un nuovo stile in linea con la moda.

Da sempre simbolo di eleganza, oggi sono stati completamente rivisitati puntando ad elementi più moderni e quindi glam. La perla e gli orecchini in questo materiale sono un vero accessorio ulteriore della primavera estate che punta a qualcosa di ricercato e rinnovato nel mondo della gioielleria.

Orecchini di perle: tendenze

Sono diversi i brand che hanno cambiato l’estetica degli orecchini di perle puntando su qualcosa di molto più contemporaneo e quindi maggiormente moderno. No ai punti luce, ma si punta ad elementi asimmetrici, ma anche a tagli con metalli lucidi dal sapore industriale.

Una delle tendenze maggiori sono sicuramente le perle oversize che si arricchiscono di elementi metallici in modo da mescolare rigidità e morbidezza al tempo stesso. Si presentano in formato grande, magari da indossare soltanto come mono orecchino oppure spaiati con una maxi perla su un lobo e un orecchino più piccolo dall’altro lato.

Non è poi raro trovare degli orecchini di perle in formato maxi magari con elementi dorati che vanno a impreziosire la brillantezza del gioiello. Sono gioielli molto versatili, quindi adatti ad essere indossati da soli, ma anche in abbinamento ad altri gioielli per creare il giusto contrasto.

Orecchini di perle: proposte online

Per trovare questo tipo di gioiello il sito di Amazon propone diversi prezzi per le tasche di ogni consumatrice. Cliccando la foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui una classifica dei migliori orecchini di perle scelti tra i più ricercati e desiderati dalle consumatrici con una descrizione di ogni articolo.

1)Milacolato orecchini perle donna argento 925

Sono con finte perle in argento. Sono un gioiello ipoallergenico che risulta essere adatto a chi ha lobi particolarmente sensibili. Sono ben confezionati grazie anche alla confezione in regalo da donare alla propria partner per un regalo speciale.

2)Yaxun orecchini di perle da donna

Sono orecchini con perle in argento sterling 925 a forma di goccia con perla di colore bianco. Un gioiello molto elegante e nobile. In materiale anallergico per coloro che hanno una pelle particolarmente sensibile.

3)Oizziy orecchini da donna in argento

Sono pendenti con perle di colore bianco dalla forma a goccia d’acqua con zirconi cubici in cristallo austriaci. Sono ipoallergenici e si possono indossare sia in occasioni formali che eleganti. Uniscono l’elemento moderno e glam per catturare l’attenzione.

Oltre agli orecchibi di perle, ecco alcuni gioielli scintillanti sulle passerelle di New York.