Un tributo alla bellezza di Kate Middleton

La nuova statua di cera di Kate Middleton, inaugurata al museo di Madame Tussauds, ha lasciato tutti senza parole. Presentata in occasione del 14esimo anniversario di nozze con il Principe William, la figura rappresenta un vero e proprio capolavoro di artigianato artistico. La Principessa del Galles è ritratta in un elegante abito da sera rosa scintillante, un omaggio al vestito indossato durante un ricevimento diplomatico a Buckingham Palace nel 2023. Questo restyling ha reso la statua irriconoscibile rispetto alla versione precedente, dimostrando l’abilità degli artisti di Madame Tussauds nel catturare l’essenza dei loro soggetti.

Dettagli che fanno la differenza

Il nuovo look di Kate è stato descritto nel comunicato del museo come un’opera d’arte meticolosamente realizzata. La statua indossa un abito di Jenny Packham, completato da décolleté argentate in stile Gianvito Rossi e dalla iconica tiara Lover’s Knot, un gioiello che ha una storia affascinante e che è stato indossato anche dalla Principessa Diana. Questo diadema, commissionato dalla regina Mary oltre un secolo fa, è un simbolo di eleganza e regalità. Inoltre, la figura di Kate è adornata con la fascia blu del Royal Victorian Order e orecchini replica del Greville Diamond Chandelier, rendendo il tutto ancora più affascinante.

Reazioni del pubblico e dibattito social

La presentazione della nuova statua ha suscitato un acceso dibattito sui social media. I fan di Kate Middleton hanno espresso il loro entusiasmo, lodando la somiglianza e la bellezza della statua.