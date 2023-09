Deva Cassel ha debuttato come protagonista nel film La Bella Estate. Sul grande schermo la modella ha conquistato tutti con i suoi morbidi ricci naturali.

I morbidi ricci naturali di Deva Cassel nel film La Bella Estate

Nonostante la sua giovane età, 19 anni appena compiuti, Deva Cassel ha conquistato il mondo della moda grazie alla sua innata eleganza, semplicità e dolcezza. Merito sicuramente anche dei suoi genitori: da suo padre, Vincent Cassel, ha ereditato il carisma, da sua madre, Monica Bellucci, la bellezza mediterranea. Occhi scuri, sguardo intenso, labbra carnose e volto magnetico. Non dimentichiamoci poi della sua folta chioma castana. Segno distintivo della giovane modella. I suoi morbidi ricci naturali, infatti, rappresentano a pieno la bellezza acqua e sapone di Deva Cassel. Proprio come Monica Bellucci. Non è un caso, infatti, che mamma e figlia condividano lo stesso hairstylist di fiducia. Stiamo parlando del celebre parrucchiere John Nollet. Nel nuovo film italiano La Bella Estate, la modella sfoggia uno dei tagli più in voga della prossima stagione, anticipato proprio durante le sfilate dedicate alla collezione femminile Autunno-Inverno 2023/24 della New York Fashion Week. Ebbene sì, stiamo parlando del long bob. Uno dei tagli più richiesti e amati dalle celebrità, un evergreen che non passa mai di moda. Un taglio di capelli che rappresenta la variante più lunga del classico caschetto. Elegante, raffinato ma al tempo stesso molto minimal, esattamente come Deva Cassel. La modella è solita portare i capelli sciolti e separati da una linea laterale. Questo taglio è ideale per valorizzare il volume dei suoi ricci, caratterizzati da una texture vaporosa ma al contempo naturale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @devacassel.bellucci

La Bella Estate, il nuovo film italiano con protagonista Deva Cassel

Tratto dall’omonimo romanzo del 1949 di Cesare Pavese, il nuovo film italiano è diretto dalla regista Laura Lucchetti e distribuito dalla società di produzione Lucky Red. Insieme a Deva Cassel, troviamo un giovane volto noto al piccolo schermo, ovvero Nicolas Maupas, celebre per aver interpretato l’amatissimo o’ Chiattillo nella serie tv Mare Fuori. Tra i personaggi principali anche Yile Yara Vianello e Alessandro Piavani. Completano il cast Adrien Dewitte, Cosima Centurioni, Gabriele Graham Gasco, Anna Bellato e Andrea Bosca. Una storia emozionante, che celebra l’amore, il coraggio e la libertà di essere sé stessi. Una pellicola coronata dalla presenza di giovanissimi attori e segna il debutto come attrice di una delle modelle più promettenti degli ultimi anni. Un film davvero imperdibile!