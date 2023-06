È possibile abbinare le infradito ai vestiti ed essere comunque cool? La risposta è sì, basta seguire qualche piccola “regola” di stile per vivere un’estate 2023 al pieno delle tendenze.

Spesso troppo sottovalutati, gli abbinamenti abiti e infradito sono in realtà un’ottima soluzione quando si vuole ottenere qualcosa di casual, di comodo, ma comunque alla moda. Le flip flops possono essere alla moda, basta saperle abbinare nel modo giusto!

Moda estate 2023: come abbinare le infradito ai vestiti?

Nell’immaginario collettivo quando si parla di infradito la prima immagine che viene in mente sono le Havaianas. In realtà, per quanto queste siano comode e pratiche, non sono le uniche esistenti nel fashion world. Sicuramente per quello che riguarda il mare, la piscina, le terme e tutto ciò che riguarda l’acqua, le Havaianas sono imbattibili, in tutti i loro modelli e colori.

Se, però, si deve parlare di moda in un senso più ampio e raffinato, le infradito possono assumere anche una valenza più stilosa, tanto da abbinarsi anche ai vestiti, lunghi o corti che siano.

Le infradito si rivelano eccezionali e si adattano a ogni tipo di contesto: che sia un aperitivo sulla spiaggia o una serata più particolare, abbinarle agli abiti è la tendenza che l’estate 2023 accoglierà maggiormente a braccia aperte. L’idea è sempre quella di restare fedeli a sé stesse e al proprio stile ma, quando capita e se ne si ha voglia, di seguire anche un po’ le tendenze. Anzitutto, non esiste estate senza un bell’abito di lino fresco e leggerissimo: scegliete la tonalità che più vi piace, anche nera volendo (ma occhio al caldo) e abbinateci un paio di infradito total black, eventualmente anche con 2 cm di tacchetto. Scegliete i giusti accessori e il gioco sarà fatto!

Vi ricordate Jennifer Lawrence e la sua discesa con abito elegantissimo e infradito in simil-pelle nere? Ecco, un altro grande abbinamento per l’estate 2023 prevede proprio il vestito lungo elegante abbinato a un paio di flip flops, ovviamente alla moda. Per le vostre serate estive non vi resta che selezionare un long dress (sì ai tessuti freschi e svolazzanti e sì anche alle trame volendo) e abbinateci un paio di infradito extra flat, magari in gomma. Si tratta di un abbinamento a metà tra l’elegante e lo street: la giusta combo quando si vuole essere in trend ma non si vuole rinunciare all’eleganza.

Quando si parla di infradito è bene sapere che si parla anche di modelli particolari. È il caso del modello Capri, molto gettonato in estate. Anche per il 2023 la tendenza continua: le infradito con chiusura alla caviglia sono romantiche e raffinate, perfette sia per una passeggiata in centro, sia per un aperitivo comodo sulla spiaggia. Abbinatele a un abitino corto e/o midi leggero e puntate anche a qualche dettaglio più “audace”, come una profonda scollatura a V accessoriata da un ciondolo lungo. Gli accessori, come sempre, fanno la differenza su ogni look!

Vi piace l’idea delle infradito bold? Nessun problema, l’estate 2023 non vede l’ora di vedervele sfoggiare. Anch’esse versatili ma dal tono sicuramente più strong, le infradito con mini-platform sono l’ideale quando si punta a qualcosa di comodo ma dagli effetti speciali. Di super tendenza in nero, le infradito bold si abbinano bene sia a vestiti monocolore, sia ad abiti in denim (tubini ma anche modelli più svasati), altra grande tendenza dell’estate 2023.

Come le mettiate e come le abbiniate non fa molta differenza. Le infradito e gli abiti si sposano molto bene e difficilmente sbaglierete, specialmente in estate. Giocate con i contrasti e con gli stili: non abbiate paura di osare e di spingervi oltre i vostri “limiti fashion”: la moda è fatta per essere vissuta senza paura e anche gli accostamenti meno “pensabili”, in realtà, funzionano alla grande.