Cantante, attrice e imprenditrice acclamata in tutto il mondo, Jennifer Lopez è ammirata anche per la sua indubbia bellezza. La cinquantaduenne infatti si mostra sempre in forma, con un fisico ed una pelle davvero invidiabili.

Viene da chiedersi quindi quale sia il segreto della sua bellezza eterea.

A rivelarlo è proprio la cantante e no, non si tratta di alcun patto fatto con gli dei.

Il segreto di bellezza di Jennifer Lopez

“Beauty has no expiration date” tradotto, la bellezza non ha una data di scadenza. È proprio questo il claim con cui Jennifer Lopez svela i segreti della sua beauty routine. Perché se è vero che la genetica può essere una buona base di partenza, è anche vero che prendersi cura della propria pelle è fondamentale per ritardarne il più possibile l’invecchiamento.

Tra gli ingredienti di bellezza contenuti in JLo Beauty, la linea dedicata alla bellezza messa insieme dalla stessa cantante, ne spicca sicuramente uno molto particolare: il sake di riso fermentato. In cosa consiste ce lo spiega direttamente la scienza.

L’antico processo della fermentazione

Quello della fermentazione è un processo che mette le sue radici in tempi e culture molto antiche, in particolar modo in Oriente. Il suo principale utilizzo riguardava la conservazione degli alimenti o l’ottenimento del vino, oggi però è una tecnica molto utilizzata anche nella cosmesi.

Impiegata nella skincare quotidiana infatti, la fermentazione permette di sfruttare i principi attivi contenuti in essa, per questo è sempre più richiesta soprattutto da chi cerca prodotti a base naturale, come la nostra Jennifer Lopez.

Come funziona la fermentazione

Per far si che la questo processo avvenga, c’è bisogno della presenza di sacaridi liberi all’interno della materia che deve subire la fermentazione, ma c’è anche bisogno di una continua ricerca che unisca tradizione e modernità, come nel caso dell’iper-fermentazione. Si tratta di un processo che abbina la fermentazione alla bioliquefazione enzimatica, azione che permette a sua volta la fermentazione di quei vegetali che essendo privi di zuccheri, non potevano beneficiarne.

Ma come funziona? Si mette in contatto la pianta con degli enzimi idrolitici derivati da funghi e successivamente viene iniettato un micro organismo chiamato Saccharomyces cerevisiae che nutrendosi degli zuccheri permette lo sviluppo delle condizioni necessarie alla sua stessa crescita.

Gli effetti della fermentazione sulla pelle

Avrete sicuramente sentito parlare del lactobacillus. Si tratta di un batterio da cui deriva l’acido lattico ed è una sostanza benefica per la pelle, che a sua volta viene ricavata proprio grazie al processo della fermentazione. Anche l’acido ialuronico, conosciuto per il suo alto potere idratante e la sua azione antiage, è il prodotto della fermentazione di alcuni batteri e da altri elementi che derivano da minerali. Entrambi sono ingredienti fondamentali da inserire nella propria beauty routine.

Ecco quindi svelati i segreti di bellezza di una delle celebrità più stimate (e anche invidiate) al mondo. Nulla di impossibile, ma che certamente ha bisogno di costanza nell’applicazione oltre che di una ricerca approfondita per capire quali siano i prodotti più adatti alle esigenze della propria pelle.