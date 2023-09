Capelli rovinati dopo l’estate? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo infatti quali sono i migliori tagli su cui puntare.

Capelli rovinati dopo l’estate? I migliori tagli su cui puntare

A fine estate molte di noi vogliono dare un taglio ai capelli, poiché essi sono divenuti secchi e sfibrati a causa soprattutto dell’acqua salata, del sole e del cloro. Dopo l’estate inoltre i nostri capelli non hanno più la stessa lucentezza di prima e anche le punte risultano essere piuttosto danneggiate. Proprio per questi motivi la gran parte delle donne, finita la stagione estiva, prende appuntamento con il proprio parrucchiere di fiducia. A risentire dei danni dell’estate sono tutte le tipologie di capelli, sia quelli più sottili sia quelli spessi. Sul fronte colore invece le nuance maggiormente a rischio sono quelle più delicate, come le sfumature intense del rame, oppure i colori più eccentrici, come il rosa, il lilla o i colori flou, che perdono visibilmente la loro luminosità. Se anche voi avete i capelli rovinati dopo l’estate è arrivato il momento di prendere appuntamento dal parrucchiere e far tornare la vostra chioma bella e lucente. Ovviamente la cosa più facile sarebbe fare una semplice spuntatina, sbarazzarsi quindi delle punte secche e spezzate e applicare poi una maschera su tutta la chioma. Se si hanno i capelli lunghi puntare anche su una bella scalatura per ridefinire il tutto. Se invece volete proprio cambiare taglio vediamo insieme quali sono i tagli migliori su cui puntare dopo l’estate per rimediare ai danni del sole, del sale e dell’umidità:

Il caschetto: il caschetto è un classico, quello pari è anche un ottimo rimedio post estate per capelli secchi e rovinati sulle punte. Come lunghezza va bene sia al mento che poco al di sotto.

Il bixie cut: se avete già un caschetto e dopo l'estate risulta essere rovinato ecco che il bixie potrebbe proprio essere la soluzione perfetta per voi. Si tratta di un taglio a metà strada tra un bob cut corto e un pixie cut, sbarazzino e femminile che incornicia il viso con morbidezza.

Il circular bob: se avete i capelli ricci ecco il taglio che fa per voi, caratterizzato da una forma circolare e da una lunghezza midi e dalla presenza della frangia, che sarà tra l'altro grande protagonista delle prossime stagioni.

L'oval layer haircut: taglio caratterizzato da scalature ovali in grado di sfilare i capelli lunghi eliminando così le doppie punte e rinnovando il look.

Capelli rovinati? Come rigenerarli dopo l’estate

Oltre al taglio, i nostri capelli possono essere rigenerati anche utilizzando i prodotti giusti. Fondamentale idratarli e nutrirli al massimo, optare per una shampoo nutriente, magari arricchito con olio d’oliva, avocado e karité. Inoltre è molto importante non lavare i capelli usando l’acqua troppo calda poiché risulterebbe troppo aggressiva sulla chioma, va bene l’acqua tiepida. Usare poi un balsamo crema fortificante e infine l’olio, che fa davvero miracoli sui capelli secchi e sfibrati. Un paio di volte a settimana è bene inoltre applicare una maschera nutriente su tutta la chioma. Anche l’alimentazione è molto importante per la salute dei nostri capelli, frutta, legumi e verdure, grazie ai loro preziosi nutrienti, aiutano tantissimo il cuoio cappelluto.