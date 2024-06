Con l’arrivo della bella stagione, è tempo di rivoluzionare la tua skincare routine per sfoggiare un incarnato radioso. Gli esfolianti viso sono i tuoi alleati preziosi per una pelle sana e luminosa, e noi siamo qui per svelarti i migliori per l’estate 2024! Ecco perché abbiamo creato una guida completa su quali scegliere e come utilizzarli al meglio.

Esfolianti viso: cosa sono e a cosa servono

Gli esfolianti sono prodotti per la cura della pelle che aiutano a rimuovere le cellule morte dalla superfice del viso, promuovendo il rinnovamento cellulare e lasciando la pelle più liscia. Esistono principalmente due tipi di esfolianti: quelli fisici (noti anche come scrub), che utilizzano granuli o particelle per esfoliare meccanicamente la pelle, e quelli chimici, che impiegano acidi per dissolvere le cellule morte. L’esfoliazione è essenziale per prevenire la congestione dei pori e migliorare la texture della pelle.

Esfolianti viso: quali utilizzare in estate

Durante l’estate, è fondamentale scegliere esfolianti che non rendano la pelle eccessivamente sensibile al sole. Gli esfolianti chimici, soprattutto quelli a base di AHA (alfa-idrossiacidi) come l’acido glicolico e l’acido lattico, possono aumentare la fotosensibilità della pelle, rendendola più suscettibile ai danni causati dai raggi UV. Tuttavia, l’acido mandelico, un AHA più delicato, è una buona opzione poiché è meno irritante e riduce il rischio di fotosensibilità. In alternativa, gli esfolianti a base di BHA (beta-idrossiacidi) come l’acido salicilico possono essere utilizzati con cautela, preferibilmente di sera, seguiti da una protezione solare adeguata durante il giorno. Gli esfolianti fisici invece, se utilizzati con moderazione, possono essere una valida scelta per un’esfoliazione delicata senza rischi di irritazioni.

