Come applicare la crema solare sopra il make-up

Protezione solare in stick

La protezione solare in stick è pratica e precisa, perfetta per ritocchi mirati senza alterare il make-up. Gli stick sono facili da portare in borsa e applicare ovunque ti trovi. Per utilizzarli, passa delicatamente il prodotto sulle aree interessate e picchietta leggermente per assicurare una copertura uniforme. Ricorda di non applicare alcun tipo di polvere come ultimo step del make-up. Preferisci sempre un total look in crema per evitare danni mixando polveri e creme solari.