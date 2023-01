Masterchef 12: chi è Nicola Longanesi?

Nicola Longanesi è uno degli aspiranti chef che sono riusciti a raggiungere la masterclass della dodicesima stagione di Masterchef, come di consueto in onda su Sky Uno tutti i giovedì. Il giovane, fin dalla sua prima apparizione alle audizioni, ha subito attirato l’attenzione del pubblico e di Bruno Barbieri: questo perché tutti si ricordavano bene di lui e della sua esperienza in Masterchef Junior! Ma andiamo con ordine.

Nicola Longanesi: biografia, Masterchef e Masterchef Junior

Nicola Longanesi ha 20 anni ed è originario di Bagnocavallo, in provincia di Ravenna. Attualmente vive in quel di Parma dove studia Scienze Gastronomiche. Il suoi abbaglianti occhi chiari sono rimasti impressi al grande pubblico già nel 2015, quando a soli dodici anni ha partecipato alla seconda edizione del format ormai accantonato Junior Masterchef. In quell’occasione, il piccolo Nicola è riuscito a guadagnarsi puntata dopo puntata il terzo posto e anche l’ammirazione di Lidia Bastianich.

Certo un ottimo traguardo, ma non sufficiente per il ragazzo che ha scelto – con il sostegno della sua famiglia – di provarci ancora, iscrivendosi alle selezioni di Masterchef 12 e riuscendo ad arrivare alla masterclass. Riuscirà ad arrivare in fondo anche questa volta? Di certo è un po’ presto per dirlo, ma ci sono buoni presupposti per lui.

Da ciò che sappiamo, negli anni tra Masterchef Junior e Mastercher 12, Nicola non ha mai messo da parte l’amore per la cucina, con il supporto e gli incoraggiamenti provenienti soprattutto da suo zio e dalla sorella maggiore, con la quale pare abbia un rapporto davvero stretto.

Nicola Longanesi: vita privata, Instagram, curiosità

Nicola Longanesi ha un profilo Instagram non troppo denso di contenuti ma seguito da quasi 6 mila followers. Tutti gli ultimi post ovviamente riguardando l’attuale esperienza a Masterchef 12 e in merito alla sua vita privata non trapela quasi niente sul profilo.

Tuttavia, sappiamo che, stando alle notizie più recenti, Nicola dovrebbe essere fidanzato con una giovane di cui non conosciamo il nome. Pare che lei abiti in quel di Londra e che per questo motivo i due non abbiano molte occasioni per vedersi. Sulla loro storia però si sa solo questo e non abbiamo idea, al momento, di come si siano conosciuti o da quanto tempo stiano assieme. Chissà, forse nel corso della dodicesima edizione di Masterchef trapeleranno altri dettagli in merito alla sfera amorosa della vita di Nicola ma di base il ragazzo appare abbastanza riservato, sempre sorridente e concentrato sulla cucina…

Per quanto riguarda la carriera, è chiaro che Nicola ambisca a entrare nelle migliori cucine nazionali e non, ma ha anche espresso il suo interesse per la ricerca e il giornalismo di stampo gastronomico. Certo la sua giovane età gli permetterà di sperimentare e spaziare, senza contare che per ben due volte è riuscito a convincere i giudici del programma e che sta dunque palesemente continuando a investire su di sé e sulla sua formazione. Vedremo cosa gli riserverà la dodicesima edizione di Masterchef ma, vista la tenacia del giovane, è probabile che questo sia solo l’inizio…