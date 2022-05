Dalla televisione al governo Draghi: la biografia della politica italiana Mara Carfagna, eletta Ministro per il sud nel 2021.

Chi è Mara Carfagna

Maria Rosaria Carfagna, conosciuta con il nomignolo Mara, è nata a Salerno il 18 dicembre 1975. Dopo aver studiato presso il liceo scientifico della sua città e aver conseguito il diploma di ballo presso il Teatro San Carlo di Napoli, Mara Carfagna si appassiona anche alla musica e alla recitazione.

Studia infatti da ballerina a New York e al conservatorio, dove si specializza in pianoforte. Nel 1997 partecipa al concorso di bellezza Miss Italia, dove si classifica sesta. Fa il suo esordio in televisione come co-conduttrice di Domenica In lo stesso anno, per poi essere ingaggiata anche dai programmi La domenica del villaggio e Piazza grande.

Nel 2001 si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Salerno, per poi avvicinarsi alla politica nel 2004 ed entrare nelle file di Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi.

Due anni dopo è eletta alla Camera dei Deputati, mentre dal 2008 al 2011 è stata Ministro delle Pari opportunità nel governo Berlusconi IV. Durante il suo mandato da ministro, Mara Carfagna si è occupata molto delle donne e dei loro diritti. Ha lottato contro la violenza sulle donne e i femminicidi ed ha promosso la legge che introduce il reato di stalking. Nel 2018 poi viene eletta vicepresidente della Camera dei deputati con ben 259 preferenze.

Nel 2021 è tornata a rivestire un ruolo primario nella politica italiana. A febbraio è stata infatti nominata Ministro per il Sud e la Coesione territoriale nel governo formato dal nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi. Assieme a lei altri due ministri tra le fila di Forza Italia: Mariastella Gelmini al Ministero degli affari regionali e Renato Brunetta alla Pubblica amministrazione.

Vita privata e curiosità

Dal 2011 al 2012 Mara Carfagna è stata sposata con Marco Mezzaroma, un costruttore romano proveniente da una nota famiglia della Capitale: a fare da testimone della sposa alle nozze è proprio Silvio Berlusconi. In seguito alla separazione, nel 2013 si è legata sentimentalmente al politico e avvocato Alessandro Ruben. Da lui ha avuto la sua prima figlia, Vittoria, nata il 26 ottobre 2020.

Prima del 2011 la Carfagna avrebbe avuto una relazione con il politico Italo Bocchino, decretandone la fine del matrimonio con Gabriella Buontempo.