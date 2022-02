Sui social network ormai da un po’ di tempo ha preso piede una nuova tendenza in fatto di nail art: stiamo parlando dell’acrygel. Scorrendo la home dei vostri social preferiti, come Instagram o anche TikTok infatti, vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in questo nuovo trend che, come dice il nome, unisce la tecnica del gel a quella dell’acrilico.

Ecco di cosa si tratta più nello specifico.

Cos’è l’acrygel

Se pensando alla ricostruzione delle unghie, vi vengono in mente solo gel e clip, vuol dire che non siete aggiornati o non avete prestato attenzione ai suggerimenti apparsi sui vostri social in questo ultimo periodo. Una delle ultime tendenze è infatti l’acrygel.

A differenza del gel più classico infatti, sembra che l’acrygel sia più elastico e che si lavori più facilmente sull’unghia, sempre rispetto al gel l’effetto è più naturale, è resistente agli urti e per via di tutte queste caratteristiche sembrerebbe essere anche più duraturo.

Come si applica l’acrygel

I passaggi sono molto simili a quelli già utilizzati per l’applicazione del gel. Prima di tutto bisognerà preparare l’unghia opacizzandola con un buffer, per poi stendervi sopra il nail prep e il primer. Dopo questi primi due passaggi si potrà iniziare a lavorare con l’acrygel: se ne dovrà prelevare un po’ dal tubetto e con l’aiuto di una spatola bisognerà stenderlo all’interno della dual form, per poi continuare a lavorarlo fino alla lunghezza desiderata con il pennello apposito imbevuto di soluzione acrygel modellante.

Si dovrà poi premere la dual form sull’unghia per farla aderire e per eliminare eventuali bolle e prima di polimerizzare tutto sotto la lampada UV o LED, andrà tolto il prodotto in eccesso. La dual form si rimuoverà facilmente e si potranno quindi aggiustare lunghezza e forma dell’unghia con una lima. Se deciderete di passare la lima anche sul dorso dell’unghia, come ulteriore passaggio dovrete sgrassarla con il nail cleaner. In alternativa andrete ad applicare uno strato di finish per poi far catalizzare ancora il tutto e procedere con lo sgrassamento finale. Se si desidera un po’ di colore invece, bisognerà applicarlo prima del passaggio finale.

Come si presenta l’acrygel

L’acrygel viene venduto in tubetti divisi per colore, spesso accompagnati dalle formine su cui applicarlo. In alcuni casi viene anche venduto l’intero set con la lampada UV oppure LED.

Una particolare attenzione va data anche al pennello apposito per stendere il prodotto e dargli forma, che dovrà presentarsi piatto e con la punta arrotondata.

Alcuni esempi dal web

Come dicevamo, l’acrygel è una delle tecniche più utilizzate da apprezza un effetto più naturale sulle proprie unghie ma le desidera comunque più resistenti. Ecco quindi che c’è chi si lancia su un baby boomer semplice ma d’effetto.

L’acrygel ha anche una certa versatilità anche per quanto riguarda la scelta della forma dell’unghia. Ancora più della forma quadrata infatti, soprattutto nell’ultimo periodo sembra spopolare quella a mandorla, che sembra anche meno tendente a spaccature rispetto alla prima.

Ad andare per la maggiore è l’acrygel sulle tonalità del nude o lattiginose, ma nei negozi dedicati, fisici oppure online, si possono trovare anche tantissimi altri colori e texture, come quelli con i glitter all’interno.