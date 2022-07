Vi ricordate il singolo Beggin’ dei Maneskin? Il brano, eseguito per la prima volta dalla band (e dal vivo) il 2 novembre 2017 durante la seconda puntata di XFactor, è la quarta traccia del primo EP Chosen, pubblicato ufficialmente l’8 dicembre 2017.

La canzone in questione, in realtà, ha alle spalle una storia discografica e musciale molto interessante: per chi non lo sapesse, infatti, Beggin’ è una cover dell’omonimo brano inciso dai Four Seasons nel 1967, che nel corso degli anni ha ispirato nuovi cantanti per nuove e indimenticabili versioni. Beggin’ de I Maneskin, ad esempio, è proprio una di queste.

La storia di Beggin’ comincia nel 1967

La canzone nasce nel 1967 con i Four Seasons e fu inserita nell’album New Gold Hits come seconda traccia.

La rock band era apprezzata moltissimo tra gli anni ’60 e ’70, tant’è che nel 1999 è stata ufficialmente inserita nella lista Hall of Fame e considerata ancora più prestigiosa e popolare prima dell’avvento dei Beatles. I Four Seasons rimasero nella top ten per ben tredici volte tra il 1962 e il 1967 e il loro leader, Frankie Valli, decise di registrare ancora una volta la canzone durante la sua carriera da solista.

Anche i Timebox ne fecero una versione tutta loro: era il 1968.

Dal 1970 agli anni 2000: le re-interpretazioni di Beggin’

Nel 1974 Beggin’ fu riproposta dagli Shocking Blue e poi ne venne fatto anche un remix (più recente) da Dj Pilooski. In realtà, però, la sua vera re-interpretazione (e forse una di quelle maggiormente conosciute dal pubblico), è quella dei Madcon, il duo norvegese che nel 2007 pubblica la canzone come singolo e ottiene anche il disco di platino dalla British Phonographic Industry con più di 600 mila copie vendute in Inghilterra.

Beggin’, la versione dei Maneskin

Arriva il 2017 e i Maneskin propongono Beggin’ alla seconda puntata di Xfactor guidati da Manuel Agnelli. Dopo la versione live la band romana incide il singolo in studio e viene inserito nel primo EP di debutto, Chosen. Quattro anni dopo i Maneskin vincono l’Eurovision Song Contest 2021 e anche Beggin’, sebbene datata, raggiunge un enorme successo in tutto il mondo.

Da lì a poco il pezzo diventa virale su TikTok, dove migliaia di utenti utilizzano il suono per fare video di ogni tipologia, ma molto presto svetta in tutte le classifiche europee, fino ad arrivare sulla vetta della classifica mondiale di Spotify: Questi bambini hanno appena raggiunto il primo posto nella chart globale – scrissero i Maneskin sui social mentre annunciavano il record (uno dei tanti!).

Beggin’ occupa stabilmente il terzo posto nella classifica Global Viral 50 e nonostante siano passati sostanzialmente sei anni, è uno di quei brani che non passano mai di moda ma, al contrario, regala tanta carica e adrenalina, proprio come la band!

I Maneskin, da artisti di strada sono diventati un dei gruppi rock italiano più famosi del mondo; inoltre, sono i quarti artisti ad avere riscosso successo nel paese con una propria versione di Beggin’ , dopo gruppi storici come i Four Seasons e le due versioni del pezzo, i Timebox e i Madcon.

La storia della musica è infinita e non c’è limite alle re-interpretazioni!