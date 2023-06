Il 20 giugno 2023 uscirà una nuova serie televisiva su Prime Video dal titolo “Love Club“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la trama, il cast e il numero di episodi di questa nuova serie Tv.

Love Club: la trama della nuova serie televisiva su Prime Video

Mancano ormai pochi giorni al debutto della nuova serie televisiva italiana su Prime Video dal titolo “Love Club“. L’appuntamento è fissato per martedì 20 giugno 2023. La serie televisiva è prodotta da Tempesta con il sostegno della Regione Emilia Romagna per Prime Video ed è stata scritta da Silvia Di Gregorio, Bex Gunther, Denise Santoro, Veronica Galli e Tommaso Triolo per la regia di Mario Piredda. “Love Club” è una serie antologica che racconta l’amore libero a Milano, non a caso è stato deciso di fare uscire questa serie televisiva nel Mese del Pride, i 30 giorni in cui si celebra l’orgoglio della comunità Lgbtqia+ e si sostengono i diritti delle comunità arcobaleno per abbattere ogni tipo di discriminazione. Ma, di cosa parla esattamente questa serie televisiva? Siamo come detto a Milano, in periferia, i protagonisti sono quattro giovani, Luz, Rose, Tim e Zhang, che si troveranno ad affrontare grandi sfide. Luz è una ragazza lesbica dalla personalità carismatica che ha un ruolo molto importante nella comunità Lgbtq e cerca un modo di vivere la sua relazione con Roberta senza però rinunciare alla propria indipendenza. Tim è invece un giovane bisessuale di origini nigeriane, la cui malattia mentale preclude il suo sogno di fare il DJ, mentre Rose è in un periodo di crisi personale e artistica e deve trovare il coraggio di cantare su un palco. Infine abbiamo Zhang, un ragazzo gay italo cinese che di giorno è un manager affermato, mentre di notte vorrebbe esibirsi come Drag, ma per farlo deve trovare la forza di affrontare un compagno violento. A fare da palcoscenico alle loro vite c’è il Love Club, un luogo dove sesso, amore e amicizia si esprimono con traiettorie inattese e senza regole di genere.

“Love Club” ha tutte le premesse per essere una serie televisiva di successo, non resta che attendere il 20 giugno per iniziare a vederla.

Love Club: il cast della serie televisiva su Prime Video

Nel cast della nuova serie televisiva su Prime Video “Love Club” ci sono quattro giovani attori emergenti, alcuni dei quali per la prima volta sullo schermo. I giovani interpreteranno i quattro protagonisti della serie televisiva, Luz, Tim, Rose e Zhang. Nello specifico gli attori sono Ester Pantano, che abbiamo visto recitare in alcuni film e serie televisive come “Notti Magiche”, “Diabolik – Ginko all’attacco!”, Il commissario Montalbano”, “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata”, e “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”. Poi abbiamo Veronique Charlotte, Alessio Lu e Rodrigo Robbiati.

Love Club: quanti episodi sono?

La nuova serie televisiva italiana “Love Club” è composta da 4 episodi e sarà disponibile a partire dal 20 giugno 2023 su Prime Video. Vi ricordo che per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento a Prime su Amazon.