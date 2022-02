La serie tv “Màkari” è stata rinnovata per la seconda stagione che andrà in onda con tre puntate su Rai 1 a partire dalla serata del 7 febbraio 2022. Tra i protagonisti c’è anche Ester Pantano, che per la serie è la studentessa Suleima Lynch.

Scopriamo qualcosa in più sulla carriera, la vita privata e anche le passioni dell’attrice di origini siciliane.

Chi è Ester Pantano

Ester Pantano nasce a Catania, in Sicilia, il 29 giugno del 1990 sotto il segno del Cancro. Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico si iscrive all’Università per frequentare Lingue e Letterature Straniere, strada che però decide di abbandonare al secondo anno per seguire una delle proprie passioni e frequentare invece il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma.

Ester fa ritorno poi alla sua città natale, Catania appunto, per proseguire il percorso frequentando il Centro di Formazione Scenica.

Tra le sue passioni, oltre alla recitazione che è poi diventata anche il suo lavoro, c’è anche la ginnastica artistica che Pantano pratica fin da bambina a livello agonistico. Per un periodo si divide anche tra Parigi, la California e Pechino, dove approfondisce gli studi in materia di recitazione, canto e ballo.

Il debutto sul piccolo schermo e il ruolo di Suleima per “Màkari”

Come succede alla maggior parte degli attori che debuttano in questo mondo, Ester Pantano inizia recitando perlopiù a teatro mentre il suo debutto televisivo arriva nel 2013, quando prende parte ad una puntata de “Il commissario Montalbano”, serie tv di successo trasmessa sempre dalla Rai interpretata da Luca Zingaretti e tratta dagli omonimi romanzi del compianto Andrea Camilleri. Successivamente l’abbiamo vista recitare anche in altre produzioni per la televisione tra cui anche “Notti magiche”, ma tra i suoi ruoli più apprezzati dai telespettatori c’è sicuramente quello di Jessica Matarazzo, l’agente della serie tv “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, anche questa sempre per la Rai.

Per la seconda stagione della serie tv “Makàri”, ambientata appunto nel comune siciliano di Macari, Ester Pantano veste i panni di Suleima Lynch, una studentessa di architettura che affianca lo scrittore ed investigatore improvvisato Saverio Lamanna, interpretato a sua volta da Claudio Gioè, che abbiamo visto sul palco di una delle serate del Festival di Sanremo 2022 proprio per presentare la seconda stagione della serie.

Vita privata

Sulla vita privata di Ester Pantano non abbiamo molte informazioni, soprattutto per quanto riguarda la sua situazione sentimentale. A dispetto del suo mestiere che la porta a dover stare la maggior parte del tempo sotto i riflettori, l’attrice sembra essere molto riservata e non si sa per esempio se attualmente sia impegnata, innamorata o single.

Molto comunque, lo raccontano i social network e da quanto lasciano trasparire le immagini sul suo profilo Instagram, tra le passioni di Ester non ci sono solo la danza e la recitazione, di cui vi abbiamo già raccontato sopra. Sembra che l’attrice sia una grande appassionata di arte e lettura e ami condurre una vita circondata dalla natura e dagli animali. La vediamo infatti spesso in compagnia di cani, gatti e anche cavalli.