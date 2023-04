Lo Scontro su Netflix: il cast

Lo Scontro è una nuova serie tv che sta per debuttare su Netflix. Un incidente improvviso cambierà le vite dei due protagonisti, presi dalla rabbia per questo scontro che li costringerà a fare i conti con loro stessi.

Lo Scontro debutta su Netflix



Lo Scontro è una nuova serie tv molto particolare, che debutterà su Netflix giovedì 6 aprile 2023, pronta a far ridere, emozionare e commuovere tutti gli utenti della piattaforma di streaming. Il traffico nasconde sempre molte insidie per gli automobilisti e spesso, per molti di loro, è davvero complicato riuscire a mantenere la calma, soprattutto per i più irrequieti. Le conseguenze della rabbia dei protagonisti di questa nuova serie tv, però, porterà moltissime conseguenze profonde e risvolti davvero inaspettati. Quando la commedia e il drama si mischiano, le emozioni sono davvero molto forti. Questa serie tv è destinata ad avere un grande successo proprio per questo motivo, perché riesce a coinvolgere completamente i telespettatori nelle vicende dei due protagonisti, che si scontrano e vedono le loro vite cambiare completamente.

Quando Danny Cho, un piccolo imprenditore oppresso dalle difficoltà del lavoro e avvilito per il rimpatrio dei propri genitori in Corea, incontra la collega Amy Lau, dalla vita apparentemente appagata, con marito e figli, che vuole vendere la propria attività per restare ad accudire la casa, tutto cambierà. Uno scontro nel traffico di Los Angeles con le loro auto e inizierà una battaglia che dal parcheggio si sposterà nelle vie cittadine, fino ad invadere le loro esistenze, condizionando la vita e le relazioni. L’appuntamento con questa strana serie tv è per giovedì 6 aprile 2023 su Netflix. Sarà davvero incantevole immergersi in queste vicende, che riusciranno a coinvolgere i telespettatori puntata dopo puntata, mentre i protagonisti cercheranno in tutti modi di fare i conti con loro stessi, mentre tutto sembra cambiare da quello scontro inaspettato, causato dalla rabbia di entrambi, dall’irrequietezza che li stava accompagnando alla guida. Una serie tv piena di umorismo, ma anche di emozioni forti e momenti commoventi. Perché ogni persona deve fare i conti con se stesso prima o poi, in un modo o nell’altro.

Lo Scontro su Netflix: il cast della serie tv



I due protagonisti della serie tv Lo Scontro, sono Danny Cho e Amy Lau, interpretati da Steven Yeun (Space Jam 2 – New Legends) e Ali Wong (American Housewife). Con loro, sono presenti nel cast della serie tv anche Joseph Lee (Star Trek: Picard), Young Mazino (The Wood Thrush), Patti Yasutake (The Closer) e Ione Skye (Good Girls).

Il cast completo della nuova serie tv Lo Scontro, che uscirà il 6 aprile su Netflix è composto da: