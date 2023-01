È uscita il 4 gennaio 2023 e sta avendo un grandissimo successo: la nuova serie Netflix La vita bugiarda degli adulti, diretta da Edoardo De Angelis, è ispirata al noto romanzo di Elena Ferrante.

Attesissima dai fan della scrittrice, la serie-tv ha spiazzato il pubblico: il motivo? Il finale, ma scopriamo meglio i motivi di tale sorpresa.

Come finisce La vita bugiarda degli adulti?

La vita bugiarda degli adulti diretta da Edoardo De Angelis è molto fedele al romanzo di Elena Ferrante, in particolare per quanto riguarda le location e, in parte, anche per la trama.

Se vi siete già imbattuti in tutti e sei gli episodi disponibili, forse vi starete interrogando sul finale della serie, ma come finisce?

Il finale visto nell’ultima puntata, per quanto nel corso della serie possano essere state notate differenze, è esattamente quello pensato dall’autrice.

Se siete capitati fino qui, sappiate che gli spoiler saranno numerosi. Alla fine della serie-tv, la giovane Giovanna decide di accettare l’invito di Giuliana di accompagnarla da Roberto, il suo fidanzato milanese. Giuliana è però consapevole che il ragazzo è attratto dall’amica, tant’è che le ha chiesto di portarla con lei.

Una volta arrivate a Milano, Giovanna e Giuliana decidono di passare la serata in compagnia di Roberto e alcuni suoi amici.

La serata continua e tra una risata e l’altra si arriva a festeggiare a sorpresa il compleanno della protagonista, arrivata a compiere 16 anni. Conclusa la festa e tornati tutti a casa, Giovanna si addormenta sul divano, mentre Giuliana passa tutta la notte nel letto con Roberto.

Durante il viaggio di ritorno a Napoli, Giuliana si rende conto di non avere con sé il braccialetto (inizialmente destinato a Giovanna) di zia Vittoria, finito tra le sue mani dopo numerosi giri. Il braccialetto si trova a casa di Roberto e Giovanna, con la scusa di andare a recuperarlo, ritorna dal ragazzo con un solo desiderio: fare l’amore con lui.

Una volta tornata a Napoli Giovanna si reca da zia Vittoria con il braccialetto, facendosi nuovamente accogliere a braccia aperte. Purtroppo, però, Giovanna viene a scoprire che zia Vittoria sta per trasferirsi a Posillipo, quel luogo che lei stessa aveva sempre disprezzato, ma non solo. Zia Vittoria fa un’altra confessione alla nipote: è vero che nel corso della sua vita aveva amato il suo unico e ormai defunto Enzo, ma è vero anche che le è capitato più volte di avere altri rapporti con altri uomini in cambio di favori per sistemare la casa in cui viveva e in cui aveva vissuto tutta una vita.

Un’altra bugia, un altro colpo basso: Giovanna decide di fare da sola e di non ascoltare più gli adulti. La giovane si ritroverà così a fare l’amore con Rosario, in un modo freddo e distaccato, lontano dal romanticismo e dalla vera passione, ma a lei non importa.

Dopo il ritrovamento di un quaderno lasciatole da Ida e intitolato “La Vita Bugiarda degli Adulti”, Giovanna decide di partire insieme all’amica: insieme, unite, verso un dove indefinito.

La spiegazione del finale della serie-tv e del libro

Nel romanzo di Elena Ferrante veniamo a sapere che Giovanna e Ida si stanno dirigendo verso Venezia per raggiungere Tonino, eliminando ogni dubbio sul fatto che quella fuga sia collegata alla delusione di un mondo che sta lentamente crollando addosso a Giovanna.

La serie di De Angelis, in realtà, pare volere alludere a questo, ma in realtà Giovanna non sta scappando dalle persone che l’hanno delusa, ma sta scappando da tutti quei luoghi dell’infanzia che l’hanno fatta soffocare e che adesso che ha 16 anni le stanno decisamente stretti.

Non più Napoli, non più una casa, non più una sicurezza: per Giovanna è giunto il momento di ritrovare se stessa e di ritrovarsi in una nuova casa. Lei e Ida, giovani e libere, pronte a ricominciare da zero.