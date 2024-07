“La teoria del tutto” è un film del 2014 che racconta la vita del fisico Stephen Hawking. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su cast e trama.

La teoria del tutto: storia vera e trama

“La teoria del tutto” è un film del 2014 diretto da James Marsh ed è l’adattamento cinematografico della biografia del fisico, astrofisico e cosmologo britannico Stephen Hawking, “Verso l’infinito”, scritta dalla ex moglie Jane Wilde Hawking. In queste film ci sono due storia vere, quella di lui ma anche quella di Jane. Stephen Hawking è nato nel 1942 e, fin da piccolo, ha mostrato un grande interesse verso la matematica tanto che da adolescente ebbe l’opportunità di studiare a Oxford, dove si laureò con il massimo dei voti. Poi andò a studiare a Cambridge cosmologia, passando tutti gli esami con il massimo dei voti. Poi ottenne il dottorato in fisica teorica e in matematica applicata. Nel corso della sua carriera si è dedicato a diversi studi, come quello sui buchi neri. La sua vita è stata segnata da numerose patologie che lo colpirono nel corso degli anni. Era il 1963 quando gli fu diagnosticata una malattia degenerativa ai motoneuroni, che colpisce gli arti. Inizialmente riuscì a camminare con l’ausilio di un bastone ma poi, con l’aggravarsi della malattia, dovette ricorrere alla sedia a rotelle. Dopodiché fu colpito anche da una paralisi alle mani, perciò gli fu impiantato un software che gli consentiva di riprodurre in suoni i movimenti della sua bocca. A Cambridge conobbe Jane Wilde, la donna che sposò nel 1965 e dalla quale ebbe tre figli. Sono stati gli stessi figli ad annunciare la morte di Stephen il 14 marzo del 2018 senza però voler rivelare la causa della morte, tranne che era avvenuta nella sua casa a Cambridge. Il film ripercorre la vita di Stephen Hawking, l’amore con Jane, la malattia, tutti i sui studi. Un film davvero da non perdere e che potete trovare in streaming su Prime Video e NOW.

La teoria del tutto: il cast del film

Come abbiamo appena visto, “La teoria del tutto” è un film del 2014 sulla vita del fisico e cosmologo Stephen Hawking. A vestire i suoi panni troviamo l’attore e modello britannico Eddie Redmayne, che per questo film ha vinto tantissimo premi, quali il Premio Oscar come miglior attore protagonista, il Golden Globe come miglior attore drammatico, il BAFTA come miglior attore protagonista, gli Screen Actors Guild come miglior attore, la miglior rivelazione, assieme al regista e alla co-protagonista, al Toronto Film Festival del 2014 e il premio come Miglior attore rivelazione all’Hollywood Film Awards. Nei panni invece di Jane Wilde troviamo l’attrice britannica Felicity Jones, che abbiamo visto recitare ad esempio in “Sette minuti dopo la mezzanotte” e “Una giusta causa”. Nel cast anche Emily Watson, David Thewils e Charlie Cox.

