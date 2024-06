“Radioactive” è un film del 2019 sulla vita della scienziata Marie Curie. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, dove vederlo, la trama e il cast.

Radioactive, il film su Marie Curie: dove vederlo e trama

“Radioactive” è un film del 2019 diretto da Marjane Satrapi e che parla della vita della scienziata Marie Curie. Questo film è un mix tra drama, romance e storia, ed è un film assolutamente da vedere. “Radioactive” è disponibile su Prime Video, Netflix e TimVision. Per poterlo vedere è necessario essere in possesso di un abbonamento. La durata di questo film è di 1 ora e 40 minuti. Ci troviamo a Parigi nel 1934, quando la scienziata franco polacca Marie Curie ha già vinto due Premi Nobel, uno per la fisica assieme al marito e ad Antoine Henri Becquerel, e uno da sola per la chimica. Marie sta continuando a studiare ma è malata e sviene in laboratorio e, nel viaggio verso l’ospedale, si ricorda del primo incontro con il marito. Torniamo quindi indietro nel tempo, siamo sempre a Parigi ma nel 1893. Marie Sklodowska, non potendo studiare in Polonia, si traferisce a Parigi per studiare alla Sorbona. Viene poi allontanata dal laboratorio nel quale lavora ed ecco che incontro quello che sarebbe diventato suo marito, ovvero Pierre Curie. Oltre a sposarsi, insieme scoprono il polonio e il radio e la radioattività. La coppia avrà due figlie, Eve e Irène. Nel film ci sono poi dei salti temporali, ad esempio si vede quando a Cleveland, nel 1957, un bambino malato di tumore viene curato con un nuovo metodo, ovvero il radio, oppure nel 1945 quando venne sganciata la bomba atomica su Hiroshima. Nel film si vede anche quando Pierre, senza Marie, va a ritirare il Premio Nobel a Stoccolma e di come ciò non fa che aumentare le tensioni nella coppia, anche se alla fine i rapporti torneranno sereni fino alla morte di lui. Il secondo Nobel arriverà nel 1911, e Marie andrà a ritirarlo con la figlia. Insomma un film davvero imperdibile, che racconta la vita della madre della fisica moderna.

Radioactive: il cast del film su Marie Curie

Come abbiamo appena visto, “Radioactive” è un film che racconta la vita della scienziata Marie Curie. A interpretare colei che è stata considerata come la madre della fisica moderna, troviamo l’attrice britannica Rosamund Pike, che nel corso degli anni abbiamo visto recitare in tanti film, quali per esempio “Orgoglio e Pregiudizio”, “La versione di Barney”, “A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia” e “Saltburn”. A vestire i panni di Pierre Curie troviamo l’attore britannico Sam Riley, che abbiamo visto recitare ad esempio nei due film di “Maleficent”. Irène Curie è invece interpretata dall’attrice britannica Anya Taylor-Joy, che abbiamo appena visto al cinema nella seconda parte del film “Dune“. Cara Bossom veste i panni dell’altra figlia, Eve. Vi ricordo che potere vedere il film in streaming su Prime Video, Netflix e Tim Vision.

