“Inside Out 2” è il secondo capitolo del film di animazione con protagoniste le emozioni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di scoprire dove vederlo e quali sono le nuove emozioni di questo imperdibile secondo capitolo.

Inside Out 2: durata, dove vederlo

“Inside Out 2” è un film di animazione del 2024, nonché sequel di “Inside Out“. Il film è diretto da Kelsey Mann, al suo debutto alla regia ed è prodotto da Pixar Animation Studios in co-produzione con Walt Disney Pictures, ed è distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures. Questo film è uscito al cinema lo scorso 19 giugno e la sua durata è di 100 minuti. Dopo il grande successo del primo film, questo secondo capitolo è assolutamente imperdibile!

Inside Out 2: personaggi, nuove emozioni

Tutti ricorderete il primo film, “Inside Out”. Riley è una bambina di 11 anni e si trova a doversi traferire dal Minnesota a San Francisco, e questo scatenerà in lei diverse emozioni, che la porteranno anche a scappare da casa per tornare dove era cresciuta. Alla fine però Riley capirà che la sua nuova vita non è poi così male. Nel secondo film Riley invece è in procinto di iniziare il liceo, ed è quindi a tutti gli effetti un’adolescente. Se nel primo film le emozioni erano Gioia, Rabbia, Paura, Disgusto e Tristezza, ecco che in questo secondo capitolo se ne aggiungeranno altre cinque. Ecco quali sono:

Ansia : è la prima nuova emozione che si presenterà nella vita di Riley. E’ dotata di grande energia e metterà spesso i bastoni tra le ruote alle altre emozioni. Il suo colore è l’arancione. Nella versione originale a doppiare questo nuovo personaggio c’è Maya Hawke, mentre il doppiaggio italiano è affidato all’attrice italiana Pilar Fogliati.

: è la prima nuova emozione che si presenterà nella vita di Riley. E’ dotata di grande energia e metterà spesso i bastoni tra le ruote alle altre emozioni. Il suo colore è l’arancione. Nella versione originale a doppiare questo nuovo personaggio c’è Maya Hawke, mentre il doppiaggio italiano è affidato all’attrice italiana Pilar Fogliati. Invidia: la seconda nuova emozione è l’invidia, e anche lei metterà spesso i bastoni tra le ruote alle altre emozioni. Spingerà Riley a desiderare ciò che i suoi amici hanno e lei no. Il suo colore è verde acqua e nella versione originale è doppiata da Ayo Edebiri, in italiano da Marta Filippi.

la seconda nuova emozione è l’invidia, e anche lei metterà spesso i bastoni tra le ruote alle altre emozioni. Spingerà Riley a desiderare ciò che i suoi amici hanno e lei no. Il suo colore è verde acqua e nella versione originale è doppiata da Ayo Edebiri, in italiano da Marta Filippi. Imbarazzo: è la terza nuova emozione e su ordine di Ansia eliminerà le cinque emozioni iniziali, anche se poi le aiuterà a rientrare nel quartier generale, poiché innamorato di Tristezza. Il suo colore è il rosa, è doppiato da Paul Walter Hauser e in italiano da Federico Cesari.

è la terza nuova emozione e su ordine di Ansia eliminerà le cinque emozioni iniziali, anche se poi le aiuterà a rientrare nel quartier generale, poiché innamorato di Tristezza. Il suo colore è il rosa, è doppiato da Paul Walter Hauser e in italiano da Federico Cesari. Noia: la quarta emozione è la noia, ennui. Ha un accento francese, il suo colore è il viola e il suo potere è quello di far annoiare Riley. In originale è doppiata da Adèle Exarchopolous, in italiano da Deva Cassel.

la quarta emozione è la noia, ennui. Ha un accento francese, il suo colore è il viola e il suo potere è quello di far annoiare Riley. In originale è doppiata da Adèle Exarchopolous, in italiano da Deva Cassel. Nostalgia: è l’ultima nuova emozione, e fa ricordare a Riley tutto ciò che ha vissuto nel Minnesota, ma anche solo qualche minuto prima. Il suo colore è il tortora, è doppiata in originale da June Squibb e in italiano da Graziella Polesinanti.

Cosa aspettate ad andare al cinema a vedere “Inside Out 2″?

