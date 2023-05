L’outfit di Barbara D’Urso per il compleanno? Sensuale e giovanile!

Compleanno coi fiocchi per Barbara D'Urso: la conduttrice compie 66 anni e sfoggia un look super sensuale e frizzante

Il 7 maggio 2023 ha compiuto la bellezza di 66 anni ma è come se il tempo, per lei, si fosse fermato. Raggiante, solare, carismatica e piena di energie, Barbara D’Urso ha soffiato una nuova candelina e lo ha fatto con gli amici e le amiche di una vita. Musica, balli, attimi felici: la conduttrice di Pomeriggio Cinque non ha rinunciato allo stile. Un compleanno fashion e frizzante, proprio come lei.

Barbara D’Urso compie gli anni: il look del compleanno incanta i social

Poteva rinunciare a una festa in grande? Poteva per caso festeggiare in solitaria? Assolutamente no. Barbara D’Urso ha scelto di soffiare la 66esima candelina in compagnia di decine di personalità del mondo dello spettacolo a lei vicine. C’erano proprio tutti e non è mancato lo stile, altro protagonista della serata.

D’Urso, carica e felice di festeggiare il suo compleanno, ha scelto per l’importante occasione un outfit che non è affatto passato inosservato.

Per festeggiare il suo compleanno la conduttrice e showgirl ha scelto un coordinato total black formato da un mini abito glamour con tanto di gilet en pendant degno di una personalità forte come la sua. All’abito corto, Barbara D’Urso non ha saputo resistere: ha scelto un immancabile paio di collant nere a rete. Il risultato? Sensuale, fresco e decisamente cool. La conduttrice ama osare con la moda, soprattutto quando si tratta di occasioni speciali.

A completare il look della conduttrice ci sono un paio di tacchi a spillo altissimi e un bracciale attorcigliato al polso abbinato al nero dell’abito.

L’outfit di Barbara D’Urso per il suo 66esimo compleanno ci dimostra ancora una volta che l’età è solo un numero e a fare la differenza è sempre l’anima e l’energia che si porta dentro.

La festa di compleanno di Barbara D’Urso: vip e tanta musica

La conduttrice di Pomeriggio Cinque non ci pensa due volte a fare le cose in grande. Barbara D’Urso sceglie per il compleanno una location esclusiva in quel di Milano e festeggia i suoi 66 anni in compagnia di amici, parenti e persone a lei affezionate.

Nei vari video pubblicati proprio dalla conduttrice, si vedono i volti di alcuni dei personaggi più noti della televisione italiana. Il “Party D’Urso” ha aperto le porte a grandi personalità, come Mietta, Fausto Leali, Valeria Graci, Alba Parietti, Francesco Oppini, Gianluca Nuzzi, Marco Carta, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Anna Dello Russo, Boldi e tanti, tantissimi altri.

Una festa all’insegna della musica (con tanto di dj set selezionato), canti, karaoke, fotografie e tantissimo divertimento. Barbara D’Urso non ha mai perso le energie e quelle 66 candeline sulla torta non la spaventano affatto, proprio come dimostra il suo spirito giovanile e carismatico che da sempre la contraddistingue.

I video social: Barbara D’Urso pubblica alcuni frame del suo compleanno

Seguita da ben 3 milioni di follower, Barbara D’Urso ama condividere con la sua community spezzoni della sua vita. Proprio per tale ragione, la conduttrice non ha aspettato un momento per pubblicare un carosello su Instagram riguardante il suo compleanno. Si vede D’Urso emozionata all’arrivo della torta, si vedono gli amici e le amiche cantare e ballare e si vede lei, più energica che mai, ballare sulle note di alcune canzoni da discoteca. Una festa indimenticabile, ma lei stessa ha scritto: «Parte 1». Ci dobbiamo aspettare nuovi scatti tutti da scoprire?