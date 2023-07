La storia di Jasmine Larsen, la ragazza con i capelli lunghissimi, in perfetto stile Rapunzel. L’influencer sta ottenendo un grande successo, proprio grazie alla sua meravigliosa chioma.

Jasmine Larsen è l’influencer con i capelli più lunghi del mondo: lo stile Rapunzel fa sognare

La principessa Rapunzel esiste davvero nella sua versione umana e bellissima. Stiamo parlando di Jasmine Larsen, l’influencer con i capelli più lunghi del mondo. I capelli rappresentano ogni donna. Che siano lunghi, corti, colorati, decolorati, fluenti, ordinati o selvaggi, ogni chioma parla di una persona e della sua personalità. Lo dimostra il fatto che solitamente i cambiamenti della vita sono spesso accompagnati dai cambiamenti di look. Jasmine Larsen, però, non ne vuole proprio sapere. È stata la sua lunghissima chioma a renderla famosa e a farle guadagnare a tutti gli effetti il titolo di Rapunzel umana. I suoi profili social, che contano migliaia di follower, dimostrano il suo grande successo. I suoi lunghissimi capelli color rame sono una vera e propria firma per questa vera Raperonzolo. Sono così lunghi che potrebbe realmente riuscire a calarli da una torre per far salire il principe. La sua storia sta facendo il giro del mondo.

Jasmine Larsen, la donna con i capelli più lunghi del mondo: la sua storia

Sono oltre 100.000 le persone che seguono Jasmine Larsen su Instagram e altrettante lo fanno su TikTok. Il motivo è la sua chioma fluente che attira curiosità e spesso anche un po’ di invidia. Jasmine, che si definisce la Raperonzolo umana della Gran Bretagna, vive a Bristol ed è a tutti gli effetti una famosa influencer. La ragazza, che ha solo 22 anni, è laureata in biochimica e fondatrice di un’azienda che offre prodotti per la cura dei capelli. Usa i suoi profili social per comunicare con i suoi fedeli follower, ma anche per svelare tutti i segreti per avere capelli lunghi, forti e lucenti come i suoi. Ogni giorno riceve tantissimi messaggi e tantissimi commenti. Molte persone vogliono conoscere la sua haircare routine e ricevere tutti i consigli su come curare al meglio la chioma e ottenere i risultati che lei stessa mostra sui social. Da quando ha iniziato a far crescere i capelli, nel 2017, sono arrivati a raggiungere il metro e venti di lunghezza. Jasmine ha raccontato di aver anche ricevuto delle proposte indecenti dai suoi follower. L’influencer ha svelato che ha ricevuto offerte di soldi molto generose per tagliare i suoi capelli. “Mi hanno offerto 250.000 sterline per tagliarmi i capelli” ha raccontato la donna. Ovviamente, per mantenere una chioma del genere, ci vuole molto impegno e molta fatica. Sicuramente, però, si tratta di una grande soddisfazione. “I miei capelli non hanno prezzo” ha dichiarato.