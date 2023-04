Isola dei Famosi 2023: come funziona il televoto

La nuova edizione del reality show L’Isola dei Famosi è ufficialmente iniziata. Scopriamo insieme come si fa a votare per i concorrenti in gara. Ecco tutti i dettagli utili.

Isola dei Famosi 2023: come si vota?



La nuova attesissima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, L’Isola dei Famosi, è ufficialmente iniziata. La prima puntata è stata un successo, con tanti aneddoti divertenti che hanno coinvolto il pubblico e la presentazione dei naufraghi. I fan della trasmissione sono pronti ad appassionarsi alle vicende che nasceranno sull’Isola e a votare i concorrenti preferiti, e non. Cerchiamo di capire insieme come funziona il televoto. Come possono fare i fan della trasmissione a votare per i concorrenti di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi? Esattamente come lo scorso anno, si potrà votare per i naufraghi in nomination attraverso il sito web, l’app e tramite sms. Per quanto riguarda l’app Mediaset Play, basterà accenderla sul proprio smartphone o sul proprio tablet e selezionare il pulsante “vota”, registrandosi per poter esprimere la propria preferenza. Ricordiamo che l’applicazione è totalmente gratuita. I telespettatori possono votare anche tramite il sito web ufficiale della trasmissione, accedendo alla sezione “vota”, dopo essersi registrati in pochi semplici passi. Una volta registrati al sito i fan della trasmissione potranno esprimere il proprio voto. Le votazioni possono essere effettuate anche tramite smart tv, sintonizzandosi su Canale 5 e premendo la freccia in su sul telecomando, per accedere direttamente all’app Mediaset Play tramite la televisione, registrandosi e partecipando in questo modo al televoto. Per quanto riguarda gli sms, bisogna aspettare che Ilary Blasi apra il televoto durante la puntata, per poi inviare un sms al numero 477.000.2. L’utente riceverà un sms di conferma del voto, al costo massimo di 0,16 euro, in base al proprio operatore telefonico. Queste sono tutte le modalità per accedere al televoto ed esprimere la propria preferenza durante le nomination. Gli appassionati di questa trasmissione saranno ben felici di votare il loro concorrente preferito, cercando di salvarlo dall’eliminazione.

Isola dei famosi 2023: dove vedere le puntate, streaming e diretta tv



Ora che tutti i fan della trasmissione sanno come partecipare al televoto, a seconda delle modalità che preferiscono, scopriamo insieme dove è possibile vedere le puntate del reality, in modo da non perdere nulla di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il programma va in onda ogni lunedì sera alle ore 21.45 su Canale 5, ma non solo in televisione. Sarà possibile seguire il reality show anche in live streaming, tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity, che consente di vedere tutti i programmi di Mediaset tramite pc, smartphone o tablet. Esiste anche una sezione dedicata all’Isola dei Famosi all’interno del sito e dell’app Mediaset Infinity, che può diventare un vero punto di riferimento per tutti i fan della trasmissione, con dirette streaming, clip inedite, fotogallery e news che vengono aggiornate ogni giorno, in modo da essere sempre informati su tutto ciò che riguarda il reality show. Ci saranno clip e interviste esclusive e anche la possibilità di rivedere le puntate intere oppure le puntate del daytime.