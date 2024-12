Parità di genere: si parte dalle crociere?

Parità di genere, si parte dalla crociere? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Parità di genere: si parte dalla crociere?

Il percorso per arrivare alla parità di genere è senza dubbio ancora molto lungo ma, negli ultimi anni, sono stati fatti dei passi avanti e le donne sono sempre più protagoniste anche in quei settori “considerati” prettamente maschili. Basta vedere anche solo nello sport, il calcio femminile fino a qualche anno fa era totalmente snobbato, oggi invece ha una maggiore visibilità. Il mondo delle crociere è sempre stato un settore a dominanza maschile, il mare per tanto tempo è stato considerato un posto per soli uomini. Oggi le cose stanno cambiando e anche le donne cominciano a trovare il loro spazio, scalando le posizioni di comando e assumendo ruoli importanti quali quelli di capitane e dirigenti di alto profilo.

Parità di genere: il vento sta cambiando

Come abbiamo appena visto, ogni giorno si fanno piccoli passi avanti verso la parità di genere che però per tante cose è ancora molto lontana. Ci sono lavoro che erano considerati prettamente maschili ma che adesso vedono una presenza femminile sempre più presente. E’ il caso delle crociere dove, fino a pochi anni fa, la presenza femminile a bordo era davvero minima. Adesso, anche se i numeri sono ancora molto bassi, parliamo circa di un 3 % di donne capitane a livello globale, si stanno comunque facendo dei passi avanti. Le compagnia crocieristiche Celebrity Cruises e Virgin Voyages oggi hanno circa il 20 % di ufficiali femminili. Pensate che la Virgin Voyages promuove anche iniziative quali il programma “Scarlet Squad”, ovvero un programma di promozione della leadership femminile al fine di abbattere le barriere che fino a oggi hanno limitato l’accesso alle donne ad alcune posizioni importanti.

Parità di genere: le donne che ce l’hanno fatta

Oggi ci sono diverse donne che hanno ruoli importanti nel mondo delle crociere. Vediamo insieme di chi si tratta:

Lisa Lutoff-Perlo: ex CEO di Celebrity Cruise ha avuto un impatto davvero rivoluzionario sul dare possibilità anche alle donne di fare carriera nel mondo delle crociere.

ex CEO di Celebrity Cruise ha avuto un impatto davvero rivoluzionario sul dare possibilità anche alle donne di fare carriera nel mondo delle crociere. Nicholine Tifuh Azirh: nel 2017 è stata la prima donna dell’Africa Occidentale ha lavorare sul ponte di una nave da crociere.

nel 2017 è stata la prima donna dell’Africa Occidentale ha lavorare sul ponte di una nave da crociere. Kate McCue : lei è stata la prima comandante americana. Kate ha infatti comandato una nave da crociera.

: lei è stata la prima comandante americana. Kate ha infatti comandato una nave da crociera. Belinda Bennett: è lei la prima donna nera a essere diventata comandante di una nave da crociera.

è lei la prima donna nera a essere diventata comandante di una nave da crociera. Serena Melani: nel 2016 è diventata la prima donna italiana a comandare una nave da crociere con la Seven Seas Mariner, mentre nel 2020 è diventata la prima donna al mondo a comandare una nave da crociera al varo. Oggi Serena è capitana dell’Exlora II.

Insomma, queste donne sono la testimonianza che ce la si può fare, che il cambiamento verso la parità di genere, anche se lento, sta comunque avvenendo e questo non può che essere di buon auspicio per il futuro.