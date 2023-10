Perché l’ultima puntata di “Imma Tataranni 3″ è la migliore? Scopriamoli insieme all’interno di questo articolo.

Imma Tataranni 3: perché l’ultima puntata è la migliore?

“Imma Tataranni – Sostituto procuratore” è una serie televisiva tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata della terza stagione che ha segnato il record degli ascolti, ovvero circa il 27% di share. Un ultimo episodio che ha tenuto fino alla fine gli spettatori con il fiato sospeso ed è considerato probabilmente come l‘episodio migliore di tutta la serie televisiva fino a questo momento. Prima di ieri non si era mai vista la protagonista, Imma, così in crisi, sia dal punto di vista privato sia da quello professionale. Una puntata che i fan della serie ricorderanno a lungo, finita con il gran botto finale, ovvero il bacio tra Imma e Calogiuri. Ma vediamo adesso nel dettaglio cosa è accaduto nel corso di questa ultima puntata della terza stagione di “Imma Tataranni“.

Imma Tataranni 3: cosa è successo nell’ultima puntata?

Ieri sera, 16 ottobre 2023, è andata in onda in prima serata su Rai 1 l’ultima puntata della terza stagione di “Imma Tataranni“, che ha segnato il record di ascolti. Durante questo ultimo episodio Imma Tataranni, interpretata dall’attrice Vanessa Scalera, indaga sull’omicidio di un paleontologa, Sara, il cui corpo è stato ritrovato all’interno del museo archeologico di Matera. Come se non bastasse, sul luogo del delitto c’è il marito di Imma, Pietro (Massimiliano Gallo), il quale, poco prima, aveva baciato proprio la vittima. Il marito di Imma viene così arrestato perché considerato tra i principali sospettati. Imma e la figlia Valentina (Alice Azzariti) sono sconvolte, Imma non sa come comportarsi, cercare di trovare il modo di scagionare il marito, il quale si è dichiarato innocente, o lasciare che dell’indagine se ne occupi qualcun altro, come dice la legge. Alla fine Imma, spronata da Calogiuri (Alessio Lapice), si mette a indagare clandestinamente. Alla fine la donna riesce a scoprire la verità e a scagionare il marito ma le cose tra loro difficilmente possono tornare a essere quelle di prima, visto il tradimento di lui. A mettere ancora più in crisi la donna è il bacio appassionato con Calogiuri, che porta Imma a trasferirsi a casa dell’amica Diana (Barbara Rocchi) per fare chiarezza con se stessa e con i suoi sentimenti.

Imma Tataranni: la quarta stagione

Dopo il successo di questa terza stagione, i fan della serie televisiva “Imma Tataranni” non vedono l’ora della quarta stagione. La Rai ha confermato che ci sarà appunto una quarta stagione e che le riprese potrebbero iniziare a gennaio del 2024. Nella quarta stagione al centro ci sarà il triangolo amoroso formato da Imma Tataranni, il marito Pietro e Calogiuri. Non resta quindi che aspettare per sapere quando uscirà la quarta attesissima stagione di questa fortunata fiction targata Rai 1.

