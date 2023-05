Tanti, tantissimi i look che hanno sfilato alla cerimonia di incoronazione di Carlo III: la moda non va mai in vacanza!

Tutto è andato a buon fine: Carlo III è ufficialmente Re. L’incoronazione, avvenuta sabato 6 maggio 2023 a Londra, ha visto la partecipazione di migliaia e migliaia di persone e le emozioni sono salite alle stelle. Gli invitati e le invitate hanno sfoggiato i look più disparati: c’è chi ha puntato tutto all’eleganza, chi invece ha scelto di essere originale. Insomma, la moda, ancora una volta, è riuscita a rendersi protagonista!

I look sfoggiati all’incoronazione di Carlo III: eleganza e originalità

Una premessa, Re Carlo III, l’aveva fatta. Il dress code richiesto dal sovrano prevedeva uno stile più informale: un piccolo – ma altrettanto grande – allontanamento dalle regole ferree della corona inglese. L’intento di Carlo III? Quello di promuovere un’immagine tutta nuova della monarchia inglese, più moderna e non così lontana dai sudditi. Se ci avete fatto caso, infatti, la cerimonia di incoronazione ha sì visto eleganza e stile a non finire, ma ha anche visto l’assenza di tiare da parte dei reali. Al loro posto ci sono stati cappelli originali. fiori, coroncine luminose, ma nulla di troppo eccentrico e/o prezioso.

I look degli ospiti (reali) all’incoronazione di Carlo III

Oltre ai look meravigliosi dei membri della famiglia reale (e di Harry, che ha sorpreso tutti indossando un completo Dior di grande classe), sono i look dei vari ospiti alla cerimonia ad avere regalato grosse emozioni.

I reali degli altri paesi hanno rispettato il dress code richiesto da re Carlo III, ma non hanno comunque saputo rinunciare allo stile. Pensiamo a Re Filippo e la Regina Letizia Ortiz di Spagna: chic ed eleganti, i coniugi hanno scelto tonalità scure (per lui) e un bel rosa shocking ma raffinato (per lei). Sì al cappello, elemento fondamentale per un look degno da cerimonia.

Pensiamo anche al Re Vajiralongkorn e alla Regina Suthida della Tailandia, entrambi vestiti con gli abiti tipici del loro paese: dettagli incredibili, eleganza a non finire.

Si è vista e si è sentita tanta tradizione fashion: i richiami simbolici allo stile di ogni paese è stato totalizzante e ha dimostrato la voglia di condividere anche solo attraverso un colore, qualcosa di personale.

I look dei reali invitati all’incoronazione di Carlo III hanno viaggiato tra note di colore e linee classiche: tanti i rosa, altrettanti i blu, qualche rosso, qualche celeste, qualche sfumatura di giallo pastello e tante trame particolari tinte d’argento, di avorio e di ricami preziosi.

Altri look catturati: Katy Perry e il suo omaggio a Vivienne Westwood

Se c’è un’invitata che è andata “virale”, soprattutto sui social, quella è Katy Perry. La cantante, infatti, si è presentata alla cerimonia di incoronazione di Carlo III indossando un abito firmato Vivienne Westwood. Un omaggio sentito e una particolarità fashion tipica dell’artista. Color lilla pastello, guanti fin sopra il gomito e grande cappello (impossibile non notarla mentre cerca un posto a sedere dentro l’abbazia), Katy Perry è sempre un’icona, qualsiasi cosa indossi.

Nulla da dire anche per i look di Lionel Richie e di Nick Cave: i due artisti, infatti, si sono presentati alla cerimonia di nero vestiti e con una punta di eleganza che male non fa. Non troppo eleganti, ma comunque in linea con il dress code: per Nick Cave smoking total black e camicia bianca, a cui ha abbinato una cravatta nera. Per Lionel Richie, invece, qualcosa di più sofisticato: sotto lo smoking nero ha infatti abbinato una camicia candida e una cravatta lucida altrettanto chiara. In testa, invece, un cappello cilindro total black.

Re Carlo III può ritenersi soddisfatto: i defilè dei vari ospiti alla sua incoronazione non sono risultati pacchiani. Si sa, del resto lo stile inglese, soprattutto quello reale, punta ai dettagli.