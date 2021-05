Clint Eastwood torna stasera in prima tv su Canale 5 con il film da lui diretto e interpretato Il Corriere – The Mule (2018). Il lungometraggio è basato sulla storia vera di Leo Sharp, veterano novantenne della Seconda Guerra Mondiale, che divenne corriere della droga per il Cartello di Sinaloa.

Il corriere The Mule stasera in tv: la trama

Il Corriere – The Mule ha come protagonista l’ottantenne Earl Stone. Rimasto solo per aver sempre preferito gli amici e il lavoro alla famiglia, Stone rimane anche senza soldi perché deve accettare il fallimento della sua attività imprenditoriale, un’impresa di fiori. La sua unica possibilità di salvezza è un lavoro che gli viene offerto, un lavoro per il quale è richiesta unicamente l’abilità di guidare una macchina. Il compito sembra quindi molto semplice, Earl ha già la passione per la guida e possiede un pick-up con il quale ha girato per la vendita dei suoi fiori.

Senza rendersene conto, però, si ritrova a fare da corriere della droga per un cartello messicano, il cartello di Sinaloa. Earl è molto bravo nel suo nuovo lavoro, riesce a risolvere i suoi problemi finanziari e quelli della famiglia. Fa da corriere con lo pseudonimo di “Tata” ed è talmente bravo che il volume di carico che trasporta aumenta sempre più, tanto che alla fine gli viene dato un assistente (Ignacio Serricchio), che ha il compito di aiutarlo ma anche di controllarlo.

Nel frattempo la polizia indaga sul caso della famigerata “Tata” e, così, l’efficiente agente anti-droga della DEA Colin Bates (Bradley Cooper) inizia a tenere sott’occhio Earl, insieme al suo partner, l’agente Treviño. I problemi economici di Earl appartengono ormai al passato ma gli errori commessi riaffiorano. La moglie di Earl muore e, assente dal lavoro per andare al funerale, Earl viene catturato da esponenti del cartello. Avuta la clemenza dal capo, Earl riprende a guidare per loro ma, ormai rassegnato, si fa arrestare dagli agenti della DEA. Earl, afflitto dai sensi di colpa e sentendosi fallito anche nella vita privata, si dichiara colpevole di tutte le accuse ma alla fine la famiglia gli dimostrerà il suo sostegno.

Nel cast del film Il Corriere – The Mule con Clint Eastwood, Laurence Fishburne e Michael Peña interpretano altri due agenti della DEA, mentre Dianne Wiest, Alison Eastwood e Taissa Farmiga sono rispettivamente l’ex moglie di Earl, sua figlia e sua nipote. Sono anche presenti gli attori: Bradley Cooper, Andy Garcia, Ignacio Serricchio, Lobo Sebastian, Clifton Collins Jr., Manny Montana, Jill Flint, Robert Lasardo, Loren Dean.

