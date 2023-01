Idroterapia: semplice, benefica e naturale

Spesso basta poco per stare bene e prendersi cura del proprio corpo: inserire nella propria routine gli elementi essenziali dell’idroterapia, nello specifico, costituisce le basi di un’esperienza profondamente rilassante e positiva sotto molti punti di vista. Gli aspetti benefici dell’acqua sono fuori discussione: bisogna soltanto capire fino a che punto un rimedio tanto naturale possa cambiare profondamente e in meglio la salute del proprio corpo.

Come funziona l’idroterapia

A ogni problema la sua soluzione: o meglio, la più appropriata doccia d’acqua. Il corpo reagisce in maniera diversa ai getti d’acqua che lo investono: da qui la necessità di utilizzare sempre la temperatura e pressione dell’acqua adeguate nella doccia, poiché ottenere l’effetto desiderato è più semplice di quanto non si creda.

Nello specifico, una temperatura più alta permetterà all’acqua di dilatare i vasi sanguigni, permettendo così di contrastare i principali sintomi di una cattiva circolazione sanguigna e, soprattutto, l’espulsione di tutte le tossine attraverso la naturale apertura dei pori. Tensione e stress crollano subito, favorendo dunque un benessere non soltanto fisico, ma anche psichico per chiunque abbia effettuato una salutare doccia calda. Al contrario, l’acqua fredda garantisce una maggiore tonicità al corpo e alla circolazione: questo offre la base per un forte senso di rinvigorimento e per una più accelerata espulsione delle tossine dal corpo.

Se queste sono le basi di una corretta pratica di idroterapia, la cosa può diventare più complessa mescolando e alternando docce e immersioni in acqua calda e fredda, prendendo così il meglio da una parte e dall’altra: se l’acqua calda garantisce un maggiore rilassamento, soprattutto se il bagno è accompagnato dalle migliori pratiche di meditazione, quella fredda dall’altra parte continua ad agire positivamente su circolazione e contratture. Su queste basi sono nate le cosiddette docce di contrasto: un nuovo modo di intendere l’idroterapia, sempre naturale e positivo per il corpo e la mente, per una forte riduzione di tensione e stress e un miglioramento del metabolismo e della circolazione sanguigna.

A chi fa bene l’idroterapia

Guardando ai destinatari dell’idroterapia, si evidenzia che chiunque non voglia subire le conseguenze di una cattiva circolazione sanguigna debba seguirne le basi, ricorrendo a impacchi, docce o vasche per migliorare la condizione dei propri vasi e favorire il flusso di sangue.

Tuttavia, l’idroterapia si rivela essenziale anche per il trattamento di altre problematiche, tra cui spiccano infiammazioni e gonfiori di varia natura, ustioni e congestioni o, ancora, dolori post-operatori. Come sottolineato, i trattamenti terapici a base di acqua si distinguono per gli effetti benefici che sono in grado di esercitare anche su stati di tensione, ansia e stress. Inoltre, possono trovare beneficio da sedute di idroterapia anche soggetti sovrappeso, con problemi relativi a fegato, milza o colon.

In conclusione, come si deduce, gli stimoli meccanici e chimici che l’azione dell’acqua produce sull’organismo immerso in una vasca o sotto un flusso costante possono rivelarsi profondamente terapeutici in una grande varietà di casi: impacchi e docce da effettuare a casa, saune e vapori sono tutti rimedi naturali, che proprio per questo si distinguono per la loro semplicità di utilizzo e per il benessere che suscitano sul corpo e sulla mente.