I titoli in scadenza su Prime Video ad aprile 2023

L’aggiornamento del catalogo di Prime Video continua a fare il suo corso e ora è il turno del mese di aprile 2023. Per tanti titoli che entrano a fare parte della vasta biblioteca virtuale, ce ne sono altrettanti che arrivano al capolinea. Scopriamo meglio nel dettaglio tutti i titoli che scadranno ad aprile 2023, così che possiate recuperarli per tempo prima della loro “eliminazione” dalla piattaforma.

Prime Video: i titoli in scadenza ad aprile 2023

Accanto alle varie novità che entreranno a fare parte del catalogo di Amazon Prime Video, purtroppo ce ne sono diverse che dovranno lasciare per sempre la piattaforma. Prima che ciò accada, però, è bene conoscerne la data di “scadenza”, in modo tale che chi ancora non ha avuto modo di prendere visione di un film e/o di una serie-tv, possa ancora farlo in tranquillità.

1° aprile 2023

Linea Rossa – Serie-tv

– Serie-tv Le lotte del cuore – Serie-tv

2 aprile 2023

Amore in vendita – Film

3 aprile 2023

Amore al primo tuffo – Film

– Film Due proiettili – Film

4 aprile 2023

Assassino nell’ombra – Serie-tv

– Serie-tv La scalata – Miniserie

– Miniserie Killer Joe – Film

– Film Guerriglia urbana – True Justice

– True Justice La confraternita – True Justice

– True Justice La vendetta – True Justice

– True Justice Giustizia letale – True Justice

– True Justice Stato di guerra – True Justice

– True Justice Il segreto della cascata – Film

5 aprile 2023

Navigator – Film

6 aprile 2023

El Cid – Film

7 aprile 2023

La ragazza del mondo – Film

10 aprile 2023

Una notte da dottore – Film

11 aprile 2023

2night – Film

12 aprile 2023

Hardcore! – Film

– Film Maldamore – Film

16 aprile 2023

Belli ciao – Film

17 aprile 2023

Con tutto il cuore – Film

18 aprile 2023

– Film The Looming Tower – Serie-tv

21 aprile 2023

Sicario: ultimo incarico – Film

– Film Alice e Peter – Film

27 aprile 2023

I Medici – Serie-tv

– Serie-tv Leonardo – Serie-tv

Come si può notare la lista dei contenuti che ad aprile 2023 saranno eliminati dal catalogo di Prime Video sono numerosi e potrebbero aumentare. Tra film, serie-tv, documentari e chi più ne ha più ne metta, la biblioteca virtuale di Prime continua a svuotarsi di per lasciare spazio a nuovi titoli pronti a coinvolgere tutte le persone abbonate al servizio.

Si ricorda infatti che solamente coloro che hanno attivo il servizio Prime di Amazon avranno la grande possibilità di accedere anche al catalogo, oltre ad avere numerosi vantaggi a livello di acquisti sul sito.

Insomma, affrettatevi a recuperare i titoli che vi mancano all’appello, perché il mese di aprile sta andando avanti e potreste non trovare più ciò che stavate cercando. Non temete, però, perché ci saranno tanti nuovi titoli pronti a farvi provare nuove emozioni!