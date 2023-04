Quale tiara indosserà Kate Middleton per l’incoronazione di Carlo III?

I preparativi per l’incoronazione di Re Carlo III continuano e c’è tanto fervore in Gran Bretagna, Royal Family compresa. Tra i tanti aspetti discussi, uno dei più recenti riguarda un interrogativo particolare: quale tiara indosserà la Principessa Kate Middleton? Vediamo di fare un po’ di chiarezza a riguardo.

La tiara di Kate Middleton all’incoronazione di Re Carlo III

Tutta la Gran Bretagna non fa che parlare del grande evento. L’incoronazione di Re Carlo III si avvicina sempre di più e la stampa inglese non vuole perdersi alcun dettaglio riguardo tutta l’organizzazione. Negli ultimi giorni si sta discutendo molto sui possibili outfit che le donne della famiglia reale sfoggeranno quel giorno: quale colore sceglierà Camilla? Che cosa indosserà Kate Middleton? Ma soprattutto, quali gioielli sceglierà per il grande giorno? C’è insomma grande fermento e soprattutto una grandissima curiosità e l’attenzione è volta in particolare alla tiara che la Principessa del Galles sfoggerà fiera durante l’incoronazione del suocero.

Non esiste ancora una risposta precisa a tale domanda, ma se tutto seguirà la tradizione (e dunque le regole “imposte” dalla regina Elisabetta II), probabilmente la tiara di Kate Middleton non sarà così sfavillante. Questo poiché stando a quanto dichiarato da Elisabetta, in occasioni importanti come quella di un’incoronazione, nessuna delle signore dovrà essere tanto “eccentrica” da attirare le attenzioni (e gli sguardi) su di sé.

Le ipotesi delle tiare che Kate Middleton potrebbe indossare

Sono state fatte varie ipotesi riguardo la tiara che Middleton potrebbe indossare il giorno dell’incoronazione di Carlo III.

Prima tra tutte, c’è la tiara Cartier Halo, che la principessa potrebbe decidere di indossare come simbolo di ricordo nei confronti di Elisabetta II, dato che quest’ultima gliel’aveva affettuosamente regalata quando ancora era in vita. In particolare, tale tiara le fu donata dall’ormai defunta Regina in segno di unione, dato che lei stessa la indossava durante il loro matrimonio.

Un seconda opzione potrebbe essere la tiara Cambridge Lover’s Knot che, per chi non lo sapesse, è una delle tiare che la Principessa Diana aveva nel cuore: era la sua preferita. Anche in tal caso sarebbe un’ottima scelta, simbolo di ricordo e omaggio alla madre di William.

Infine, ma non per importanza, si pensa anche alla tiara Lotus Flower, storicamente molto importante, in quanto era appartenuta alla regina madre Elizabeth Bowes Lyon e successivamente alla principessa Margaret. Un grande omaggio a due grandi donne della famiglia reale: un’altra scelta perfetta.

Tra tutte e tre le ipotesi, però, l’ultima è forse quella meno probabile: il motivo? L’essere stata indossata dalla stessa Middleton nel mese di dicembre 2022, e dunque sarebbe passato troppo poco tempo dalla sua ultima apparizione in pubblico.

Ancora non c’è una risposta esatta, le scommesse rimangono aperte e la tiara rimane ancora un grosso punto interrogativo nel marasma organizzativo previsto per il prossimo 6 maggio 2023.

C’è tanta attesa e le domande non si esauriscono. La componente fashion della Royal Family rimane uno degli argomenti più scottanti, soprattutto quando si tratta di cerimonie così solenni: sappiamo bene quanto il protocollo reale possa essere rigido, perciò non ci resta che attendere.