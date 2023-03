House of the Dragon 2: la seconda stagione sarà più breve della prima

La seconda stagione di House of the Dragon avrà un numero di episodi minore rispetto la prima: il motivo? Un futuro ancora da vivere

Probabilmente i fan del grande successo fantasy HBO non saranno contentissimi, ma a quanto pare la decisione è stata presa. La seconda stagione di House of the Dragon avrà una durata minore rispetto al capitolo precedente. Se da una parte tale decisione possa essere “vista in negativo”, dall’altra apre le porte a una nuova speranza.

House of the Dragon 2: la seconda stagione avrà meno episodi

Già dal debutto della prima stagione tutti sapevano che con altissima probabilità ci sarebbe stata una seconda stagione del noto fantasy HBO. Dato l’incredibile successo di House of the Dragon, figlio di un altro grande successo mondiale, ossia Game of Thrones, era quasi certo che la saga sarebbe andata avanti. Non a caso, infatti, già a solo quasi una settimana dal debutto della serie tutta la produzione si stava già mettendo all’opera per organizzarne una seconda.

La notizia che ora sta facendo il giro del web e che è già arrivata ai fan della serie, è che probabilmente House of the Dragon 2 conterà un numero di episodi minore.

Stando ai vari rumors e alle varie dichiarazioni, House of the Dragon sarà più breve della prima di un paio di episodi. Facendo un breve conto, dunque, la seconda stagione del fantasy conterà un totale di 8 episodi, invece di 10.

C’è un motivo dietro la riduzione di episodi di House of the Dragon 2?

Se da una parte il pensiero che la seconda stagione di House of the Dragon avrà meno episodi può fare preoccupare i fan, dall’altra è bene cercare di fare chiarezza e di “spolverare” meglio la situazione senza seminare panico inutile. Tale decisione, è bene sottolinearlo, non è dovuta a una scelta di HBO di non volere più investire tempo e denaro sulla serie, anzi, a quanto pare si tratta di tutto il contrario.

Dato il grande successo di House of the Dragon sin dal primissimo esordio, HBO sta valutando di pianificare già una terza stagione del prodotto. In questo senso, quindi, è facile pensare che House of the Dragon 2 conterà un totale di 8 episodi proprio per lasciare spazio al proseguimento della storia, che a questo punto andrà avanti con una terza stagione. I fan possono dunque tirare un sospiro di sollievo.

Lo showrunner della serie, Ryan Condal, e l’autore di GOT George R.R. Martin, hanno cercato di analizzare tutto il quadro generale e hanno provato a tracciare una visione “a lungo termine” della serie. Da tale valutazione sono arrivati a capire come suddividere in modo equo gli eventi di Fire & Blood: tale divisione avrebbe spostato una battaglia importante e altri punti cruciali della storia dalla seconda alla terza stagione.

House of the Dragon avrà probabilmente ben 4 stagioni!

Quando arriverà House of the Dragon 2?

La seconda stagione di House of the Dragon inizierà le riprese molto presto e lo farà nel Regno Unito. La première della seconda stagione è prevista per l’estate 2024. Ancora ci sarà un bel po’ di attesa, ma il pubblico ora può tranquillizzarsi: il futuro di House of the Dragon è decisamente roseo.