House of the Dragon: in arrivo la prima puntata in Italia. Ecco quando e dove vederlo.

House of the Dragon è la nuova attesissima serie targata HBO tratta dai romanzi di George R.R. Martin, una chicca che i fan di Game of Thrones non sono intenzionati a perdersi – sebbene più o meno delusi dal finale della serie madre.

House of the Dragon: dove e quando vedere la prima puntata

La nuova inedita storia sarà composta da dieci episodi, che verranno messi in onda da HBO a partire dal 22 agosto 2022 fino al 24 ottobre 2022. Anche questa volta l’Italia, e nello specifico Sky, farà di tutto per tenersi al passo e soprattutto per evitare al pubblico i tanto temuti spoiler. Perciò la programmazione italiana seguirà quella statunitense in parallelo, con la messa in onda degli episodi di House of the Dragon in simulcast, dunque in diretta.

Chiaramente, considerando il fuso orario con gli Stati Uniti, l’orario di messa in onda è abbastanza ostico: la diretta sarà, infatti, alle 3:00 di mattina, esattamente come già accaduto per Westworld, e le puntate andranno in onda già provviste di sottotitoli sia su Sky Atlantic che sul servizio streaming di Sky, ovvero NOW Tv. Certamente un orario non troppo comodo, ma non abbiamo dubbi sul fatto che i fan più accaniti punteranno…

Per chi invece volesse pazientare un po’, evitando accuratamente gli spoiler sui social, House of the Dragon nella versione doppiata uscirà, come al solito, ad una settimana di distanza dall’episodio in lingua. Quindi, la prima puntata in italiano sarà disponibile dal 29 agosto in poi.

House of the Dragon: tutte le anticipazioni

In House of the Dragon è narrata la storia della Casa Targaryen – da cui chiaramente il titolo della serie HBO – e collocata temporalmente ben 200 anni prima degli eventi che abbiamo seguito nel Trono di Spade. Non mancheranno ovviamente gli intrighi, gli inganni e senza dubbio le battaglie e gli scontri che culmineranno nella nota e sanguinosa guerra denominata “Danza dei draghi”. Un approfondimento notevole dell’universo finora conosciuto firmato George R.R. Martin.

Nella serie troveremo alcuni volti già noti al pubblico, come quello di Paddy Considine (Peaky Blinders) nei panni del re Viserys Targaryen, uno dei protagonisti. Ci saranno poi Matt Smith (Doctor Who, The Crown) nelle vesti del principe Daemon Targaryen e Oliva Cooke (Bates Motel) nel ruolo di Alicent Hightower. Emma D’Arcy (Truth Seekers) sarà la figlia maggiore del re, Rhaenyra Targaryen e Rhys Ifans interpreterà Otto Hightower, primo Cavaliere del re e padre di Alicent. Un intreccio di personaggi che sembra già fitto, ma al quale si affiancheranno anche tante altre figure, in un cast che sembra preannunciare grandi cose.

Riuscirà House of the Dragon a conquistare il cuore dei telespettatori come accaduto con Game of Thrones? O le cocenti delusioni legate al finale della serie tv principale faranno desistere il pubblico? Lo scopriremo a breve con gli ascolti dei primi episodi che, d’altro canto, sono dietro l’angolo.

Per di più, già il primo trailer rilasciato ha riscosso un grande successo sui social o quantomeno destato una certa curiosità… dunque, non resta che attendere il 22 agosto per scoprire davvero di cosa tratterà House of the Dragon.