Non solo invernale: la gonna pied de poule può essere portata anche durante la bella stagione e sarà sempre e comunque stilosissima. Apparentemente difficile da abbinare, in realtà la gonna pied de poule si rivela molto versatile: scopriamo insieme come abbinarla al meglio.

Come abbinare la gonna pied de poule: consigli di stile

Impossibile non conoscere la gonna pied de poule, ma se ancora non ne conoscete l’esistenza e la definizione, siete nel posto giusto. Quando si parla di gonna pied de poule si intende quel tipo specifico di gonna caratteristico per il suo tessuto e soprattutto per la sua trama. Il motivo grafico della gonna ricorda dei fili intrecciati e solitamente i colori principali sono il nero su fondo bianco. Esistono però anche altre varianti cromatiche.

Una gonna pied de poule è perfetta sia per look da giorno, sia per look da sera più eleganti e più formali. Nonostante la sua trama possa sembrare “seria” e poco versatile, in realtà questa tipologia di gonna si adatta molto bene a ogni contesto e a ogni fashion mood. I modelli disponibili sono numerosi: la gonna pied de poule può essere mini, può essere midi e può essere anche lunga. Per non parlare anche dell’aderenza più o meno accentuata e il tipo di forma che essa può assumere su ogni fisicità: la gonna pied de poule è veramente per tutte.

Look da giorno con la gonna pied de poule

Realizzare look da giorno con la gonna pied de poule è molto semplice. Si parte dal classico abbinamento casual-chic sempre attuale, ossia quello che abbina la gonna in questione a una t-shirt bianca, una giacca in jeans o un blazer lasciato aperto e ai piedi un paio di sneakers o di stivaletti.

In alternativa, invece della t-shirt bianca provate ad abbinarvi una canottiera nera e un paio di ballerine nere: abbinamento perfetto.

Dovete recarvi in ufficio per il lavoro? Scegliete una gonna pied de poule a vita alta, lunga poco sotto le ginocchia e aderente sulle curve. Abbinatela a un paio di décolleté nere e a un maglioncino nero con giacca tenuta sopra. Giusti accessori, borsa, occhiali e l’ufficio non vedrà l’ora di accogliervi. Se invece state per uscire per un aperitivo con le amiche, che ne dite di una mini gonna pied de poule, maglioncino nero, stivaletti con tacco e borsa a tracolla? Niente di più chic.

Look da sera con la gonna pied de poule

Arriva la sera e avete in programma una cena elegante o un evento particolarmente formale. Aprite l’armadio e vi interrogate su come abbinare al meglio la vostra gonna pied de poule. Niente panico, perché le soluzioni esistono e sono anche molto semplici. Partendo dalla vostra cena, scegliete una gonna pied de poule midi a vita alta e aderente (magari del classico colore bianco/nero) e abbinatela a qualcosa di cromaticamente differente. Potrebbe essere una camicetta in seta o in raso rosso fuoco tenuta sblusata dentro, oppure un top perfettamente matchato con la gonna. Giocate con gli abbinamenti e scegliete scarpe adatte all’occasione: un paio di décolleté andranno benissimo. Se invece avete in programma una serata particolare o un evento più formale, potrebbe fare al caso vostro un completo gonna pied de poule e giacca ton sur ton, ma sotto? Sotto alla giacca una camicia elegante total white, giusto per non “strafare”.

Gli abbinamenti possibili sono numerosi, basta giocare con i colori, con i tessuti e con le trame: la gonna pied de poule riuscirà sempre a darvi una soluzione.