Gonna lunga: i modelli da indossare in primavera

In primavera si ha desiderio di indossare qualcosa che sia leggero e comodo. Tra i vari capi e indumenti immancabili vi è sicuramente la gonna lunga che è di gran moda durante il periodo primaverile. Le tendenze la propongono in tantissimi modelli e tipologie tra cui scegliere e indossare in ogni modo.

Gonna lunga

Un capo molto popolare e perfettamente indicato per la stagione primaverile dal momento che si ha voglia di qualcosa di leggero. La gonna lunga si presta molto bene a questo look grazie ai tanti outfit che permette di creare considerando la sua versatilità. Riscuote molto successo perché crea varie combinazioni di look a seconda degli stili di moda.

Per la versatilità e il fatto che riesca ad associarsi a diverse idee di look, questo capo è il protagonista assoluta delle stagioni più calde. Un capo che rispetta la bodyshape di ognuno e che possono indossare le donne di ogni fisico: dalle formose sino alle minute passando per le slanciate e le alte.

Con la gonna lunga è possibile creare look ricercati in qualsiasi stile e chiave che sia casual o chic. Un modello che è entrato a far parte del guardaroba di ogni donna rispettando la forma del corpo. Inoltre, nasconde quello che deve celare oltre al fatto che aiuti a evidenziare i punti e le curve giuste.

Si può indossare sia con o senza tacchi, con calzature eleganti o semplici sneakers. Si abbina con giacche, camicie, ma anche top e blazer ed è indicata per il mare, la città, la montagna, ecc.

Gonna lunga: le tendenze

Nelle passerelle, per quanto riguarda la moda primaverile e nelle vetrine, è possibile vedere diversi modelli di gonna lunga da indossare in questa stagione. Si va dai modelli in denim sino alle gonne inversione cargo passando per le chic e i tipi super sensuali in raso. La gonna lunga a colonna o le longuette sono i modelli perfetti per la primavera e l’estate.

Il denim è perfetto per questa stagione e le gonne lunghe in jeans sono davvero tante da indossare per un pomeriggio di shopping o per una giornata al parco. Sono comode, eleganti e soddisfano sia per il taglio che è molto particolare, ma anche per la ricerca di determinati dettagli che possono sicuramente fare la differenza in un capo rispetto a un altro.

Il modello in denim è particolarmente amato e noto soprattutto con spacco laterale, con bottoni e indicato anche per outfit serali disimpegnati. Tra i modelli di gonna lunga spicca sicuramente il modello realizzato in tessuto satin, molto femminile. È particolarmente amato per il taglio morbido, leggero e anche arioso indicato per le giornate calde.

Oltre ai modelli, si distinguono anche diversi colori che sono da preferire come il blu per la gonna in jeans oppure il bianco per il modello a tubino. Per le gonne in satin, cambia la palette di colore: dal beige al bianco sino alla lavanda che è il colore must di quest’anno. Il blu marino, il verde salvia, ma anche il cioccolato o il bordeaux sono tra le tonalità più indicate per la primavera.

Gonna lunga: offerte Amazon

Un indumento disponibile sul noto e-commerce di Amazon con offerte e sconti da non perdere dove cliccando sull’immagine si visualizzano dettagli del prodotto. La classifica mostra i modelli migliori di gonna lunga per la primavera scelti tra quelli maggiormente apprezzati dalle consumatrici con una descrizione di ciascun prodotto.

1)Chigant gonna in chiffon da donna

Una gonna longuette a pieghe indicata sia per la stagione primaverile che estiva In tessuto chiffon, molto morbido e leggero. Ha un design in tinta unita, plissettato con tasche disponibile nei colori arancio, bordeaux e vino rosso. Un modello molto elegante indicato per ogni occasione.

2)Orandesigne gonna di jeans lunga

Una gonna lunga in jeans in modello plissettato con tasche morbida e comoda da indossare. In miscela di cotone a vita alta con cerniera. Bella e comoda, disponibile in vari modelli e colori. Perfetta da indossare in ogni occasione.

3)Gonna lunga cargo da donna

Un modello di gonna lunga cargo a vita alta con coulisse e tantissime tasche. In poliestere, resistente e leggera. Una gonna dallo stile diritto molto accattivante. Comoda e traspirante, quindi indicata per essere indossata tutto il giorno. Si abbinano a t-shirt, crop top, tacchi e sneakers. Disponibile e beige.

