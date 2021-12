Figlia di Harry e Meghan: la prima foto della secondogenita Lilibet in occasione del Natale

Nata il 4 giugno 2021, la figlia di Meghan Markle e del principe Harry è stata mostrata in pubblico per la prima volta in occasione del Natale 2021. Dopo aver annunciato la lieta notizia sul sito della fondazione Archewell rivelando il nome di battesimo della neonata, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la coppia non aveva infatti ancora rilasciato alcuna foto della piccola e in molti avevano avanzato ipotesi sui motivi che potessero sottendere a questa scelta.

Ma in occasione delle festività natalizie è arrivato il tanto atteso scatto che ritrae la bimba insieme alla sua famiglia.

Figlia di Meghan e Harry: la foto

Vestitino bianco, paffuta e vagamente soigliante alla madre, Lilibet appare felice e sorridente in braccio a Meghan, seduta insieme a Harry e Archie in maniera informale su alcuni gradini di legno. Un messaggio di naturalezza e semplicità diffuso nel biglietto di auguri inviato ad una serie di organizzazioni e non sul sito della Fondazione Archewell.

Figlia di Meghan e Harry, la foto: le ipotesi sull’assenza in pubblico

A dare una possibile spiegazione della mancanza di esibizione in pubblico della piccola erano stati due esperti reali.

Secondo l’opinione di Neik Sean, espreessa sulle colonne di Express.co.uk, “stanno aspettando il momento giusto per avere il massimo impatto“. Se avessero messo una foto sui social media per rivelare il volto della piccola, aveva evidenziato, molte persone sarebbero state felici di vederla “ma con il passare del tempo l’interesse sarebbe diminuito“.

Opinione analoga quella dell’esperto Jonathan Sacerdoti, secondo cui Meghan e Harry “danno valore alla loro privacy e Lilibet è solo una bambina: più si protegge qualcuno rispetto alla sfera pubblica, più le persone farebbero di tutto per vedere la persona in questione“.

Figlia di Meghan e Harry, la foto: “Sta iniziando a mettere i denti”

Nonostante la coppia non abbia ancora condiviso il volto della secondogenita, Meghan Markle non ha problemi a parlare della sua bambina: nel corso di un’intervista realizzata da Ellen DeGeneres a novembre 2021, l’ex attrice ha fatto sapere che “ha un buon sonno ma sta iniziando a mettere i denti e passo molte notti insonni, qualsiasi mamma può capirlo“.