Anche il mondo dell’intrattenimento si prepara a festeggiare tutte le donne con una programmazione a tema, tra film e documentari che raccontano i più disparati personaggi femminili nella storia passata e contemporanea. Ecco allora cosa guardare e dove nella giornata dell’8 marzo 2022.

Non vi resta altro da fare che preparare i pop corn!

Festa della donna 2022: cosa guardare in tv

La televisione è pronta a celebrare la Festa Internazionale della donna con palinsesti tematici che andranno ad arricchire la fascia pomeridiana e quella serale. Orari perfetti per organizzare piccoli aperitivi casalinghi da gustare davanti ad un interessante documentario o un film che non avevamo ancora avuto l’occasione di vedere al cinema.

Ecco allora tutto quello che non potete assolutamente perdervi in televisione nella giornata dell’8 marzo. Ve lo anticipiamo, c’è davvero l’imbarazzo della scelta!

La programmazione Rai

Partiamo da Rai 1 con “Una giusta causa”, film del 2018 diretto da Mimi Leder che si propone di raccontare la vita di Ruth Bader Ginsburg, diventata nota per essere stata la prima donna a diventare giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Anche RaiPlay festeggia l’universo femminile. Sulla piattaforma di streaming di proprietà della Rai infatti è già presente la sezione “8 Marzo: uguali e insieme” al cui interno potrete trovare una serie di documentari, fiction e film su tutte quelle donne che in qualche modo e in qualsiasi campo, hanno lasciato il segno nella storia. Qualche esempio? Il docu-film “La passione di Anna Magnani”, il documentario “In scena – Franca Valeri” o “Vitti d’arte, Vitti d’amore”, il documentario su Monica Vitti, pilastro del cinema italiano recentemente scomparsa. Ma non mancano anche film e documentari su donne di scienza, dello sport o della politica per esempio.

Per quanto riguarda le fiction invece, se ancora non l’avete vista non possiamo che consigliarvi di recuperare tutta la serie de “L’amica geniale” prodotto televisivo di enorme successo tratto dai romanzi di Elena Ferrante, oppure la serie tv “Blanca”, che ci ha fatto conoscere la promettente attrice Maria Chiara Giannetta.

Il debutto della terza stagione de “I Diari di Esther”

L’8 marzo segna anche il debutto della terza stagione de “I Diari di Esther”, serie animata di origine francese che affronta il delicato tema dell’adolescenza, con tutti i suoi malumori, drammi e piccole grandi gioie, attraverso gli occhi della protagonista, che affida i propri pensieri ad un diario segreto.

La terza stagione è già disponibile sempre su RaiPlay ma andrà in onda anche ogni weekend su Rai Gulp, a partire dalle 20.15 del sabato.

La programmazione Mediaset

Per quanto riguarda la programmazione di Mediaset invece, su Italia 1 nella serata dell’8 marzo 2022 in occasione della Festa della donna, verrà trasmesso “Wonder Woman”, film del 2017 diretto da Patty Jenkins che ha segnato anche l’esordio della bellissima Gal Gadot nei panni della protagonista.

L’eroina dell’universo della DC la conosciamo ormai tutti ed è facile capire anche il perché questo personaggio, tra quelli di finzione, sia uno dei più apprezzati dal movimento femminista.