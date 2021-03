Chi è Gal Gadot, la bellissima attrice israeliana che ha vestito i panni della supereroina Wonder Woman del DC Extended Universe.

Gal Gadot chi è

L’attrice e modella Gal Gadot è nata a Petah Tikva, in Israele, il 30 aprile 1985 in una famiglia di origini ebraiche.

Da piccola era molto appassionata di sport e ne praticava molti, dalla pallavolo al karate. A soli diciannove anni partecipa e trionfa a Miss Israele, aggiudicandosi quindi il posto nel concorso di bellezza Miss Universo. In seguito presta servizio per due anni nelle Forze di difesa israeliane e, conclusasi questa esperienza, si iscrive alla facoltà di legge. Nel frattempo continua, con grandi successi, a svolgere la carriera di modella.

La svolta nella sua carriera arriva nel 2009, quando tenta un provino per il film di James Bond Quantum of Solace.

Nonostante non sia stata presa per il ruolo di Bond girl, Gal Gadot viene notata dal direttore del casting che le affida un ruolo nel film Fast & Furious – Solo parti originali. Grazie a questo ruolo viene conosciuta nel settore dello spettacolo ed entra a far parte del cast di produzioni importanti come i film Notte folle a Manhattan con Steve Carell e Tina Fey; la commedia Innocenti bugie con Tom Cruise e Cameron Diaz oltre che nelle serie Entourage; The Beautiful Life; Asfur e Eretz Nehederet.

Tornerà anche nel ruolo di Gisele in vari sequel della saga Fast & Furious.

Il ruolo più noto per il quale Gal Gadot è conosciuta è soprattutto quello della supereroina Wonder Woman dell’universo DC Comics. L’attrice israeliana esordisce nei panni di Wonder Woman nel 2016 con il film Batman v Superman: Dawn of Justice, mentre l’anno successivo appare nella pellicola Justice League. Sempre nel 2017 la Gadot è protagonista in Wonder Woman, film che avrà un seguito nel 2020 con Wonder Woman 1984. Oltre a questa saga, raggiunta la notiorietà internazionale, recita nella commedia Le spie della porta accanto e nel film Assassinio sul Nilo, tratto dal romanzo di Agatha Christie.

Curiosità e vita privata

Gal Gadot, avendo dimestichezza con le arti marziali e con le armi, non ha usufruito quasi mai delle controfigure nei film in cui ha recitato. Inoltre Wonder Woman del 2017 è stato censurato alla visione in Libano e Tunisia a causa del servizio militare israeliano che aveva svolto l’attrice protagonista. Tra le svariate passioni di Gal Gadot c’è anche quella del motociclismo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice israeliana è sposata dal 2018 con l’imprenditore Yaron Versano. Insieme a lui ha avuto due figlie: Alma, nata nel 2011 e Maya, venuta al mondo nel 2017. Nel 2021 annuncia di essere incinta del suo terzo figlio tramite un post sul suo profilo Instagram.