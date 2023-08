Fave di tonka: come impiegarle in profumeria

Le fave di tonka sono specifiche per la preparazione di profumi dall'aroma intenso e avvolgente come le note di tabacco e vaniglia.

In natura si trovano elementi che non sempre si conoscono, ma che sicuramente contribuiscono a creare dei prodotti e articoli di bellezza molto rinomati. Un prodotto come le fave di tonka, che sono poco conosciute, è molto usato nel campo dei profumi con fragranze dalle ottime note olfattive. Scopriamo i migliori e come ordinarli.

Fave di tonka

Sono un tipo di frutto poco conosciuto, ma le fave di tonka, non sono utili soltanto in cucina, come base di piatti o altre prelibatezze, ma trovano anche largo spazio nel settore della cosmesi e della profumeria, in particolare. Sono note per essere i semi di un frutto conosciuto con il nome scientifico di Dipeteryx adorata della famiglia delle fabaceae, la stessa a cui appartengono i fagioli.

Hanno una forma che ricorda, per certi versi, quella dei datteri, sebbene la consistenza e il sapore assomiglino molto di più a un altro frutto come le mandorle. Sono molto usate nei paesi del Sud America per dare ai cibi un sapore diverso e più dolce. Si vendono come spezie ed è possibile trovarle tutto l’anno.

Le fave di tonka, in territorio italiano, non risultano essere molto conosciute e, proprio per questo, non si trovano facilmente. A dispetto del loro nome e della poca conoscenza di questo frutto, sicuramente apportano vari benefici, dal momento che sono considerati dei veri e propri calmanti e si usano in caso di tosse.

Fave di tonka: uso in profumeria

Sono tantissimi i prodotti come i profumi a base di note olfattive delle fave di tonka che ricordano un po’ l’aroma della vaniglia e del tabacco. Nonostante l’uso nel campo della profumeria sia ormai diventato comune, è possibile anche trovarle in formule e note olfattive più audaci, adatte a coloro che vogliono osare di più con certe fragranze.

Permettono di realizzare profumi dalle fragranze davvero uniche soprattutto grazie alla cumarina, che è considerato l’ingrediente principale di questi aromi e note olfattive. Verso la fine del Settecento hanno cominciato a usare questo ingrediente, anche se inizialmente l’uso era destinato soprattutto alla preparazione di profumi maschili.

Con il tempo, oltre alle fave di tonka, nei profumi, si sono aggiunte altre miscele come il geranio, il vetiver, ma anche la lavanda e il muschio di quercia in modo da aprirsi anche alla categoria femminile e non solo quella maschile. Oggi si tendono a usare tantissimo, soprattutto in formule contemporanee a base di elementi naturali come una profumazione legnosa.

Oltre ai profumi, sono tantissimi i prodotti di cosmesi che è possibile realizzare con questo ingrediente, come candele, ma anche deodoranti per ambienti. Sono fragranze che, se unite insieme ad altre, come il cedro o il legno, per esempio, danno aromi e profumi che trasmettono calma e relax, oltre a pace e benessere per i sensi.

Fave di tonka: migliori profumi

Un elemento del genere è la base di diverse fragranze che sono disponibili sul sito di Amazon approfittando di diversi sconti e promozioni. Basta cliccare l’immagine per visualizzare i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori profumi a base di fave di tonka scelti dalle consumatrici del noto e-commerce con una descrizione di ogni fragranza.

1)Alyssa Ashley tonka muk

Il marchio di bellezza propone questa eau de parfum nella confezione da 100 ml dalla fragranza particolarmente avvolgente e sensuale con cannella e ambra nera insieme a vaniglia e muschio che completano la composizione. Un profumo dall’effetto inebriante, avvolgente e ipnotico al tempo stesso.

2)N° 4 tonka Supreme

Una eau de parfum molto rinomata della Prestige Edition Privée Rose di Parigi dalle note orientali da 50 ml. Compreso nel profumo anche un sacchetto in velluto che lo contiene.

3)Fleur parfum n°386

Una fragranza da 50 ml dalla lunga durata con note di ambra e mirra, ma anche fave di tonka, vaniglia e mandorla. Una eau de parfum che permette di durare a lungo fino a 8-9 ore. Adatto per ogni tipo di pelle.

