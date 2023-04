Fantasy Island 2: il cast

La seconda stagione di Fantasy Island è stata confermata e sta per uscire. Una serie davvero molto attesa, il secondo capitolo di un reboot dell’iconica serie originale del 1977.

Fantasy Island 2 sta per uscire



Dopo il successo della prima stagione di Fantasy Island, reboot dell’iconica serie originale del 1977, è stata confermata l’uscita di un secondo capitolo. La serie sviluppata da Elizabeth Craft e Sarah Fain è stata subito rinnovata per una seconda stagione, come è stato confermato da Fox nel 2021, grazie al grande successo che ha ottenuto con il primo capitolo. Non si tratta di un rinnovo inaspettato, in quanto Michael Thorn, presidente della Fox Entertainmentl, ha sempre dichiarato di essere molto soddisfatto per questo progetto, reboot della serie originale Fantasilandia. “Vediamo sicuramente una potenziale seconda stagione ed è qualcosa di cui stiamo parlando ora. Siamo molto soddisfatti dello show, e Liz e Sarah hanno fatto un ottimo lavoro” aveva dichiarato. I nuovi episodi sono stati mandati in onda negli Stati Uniti su Fox a partire da lunedì 2 gennaio 2023, a più di un anno e mezzo dall’uscita del primo capitolo. Fantasy Island 2 sbarcherà anche in Italia, il 19 aprile 2023, su Sky e su Now Tv.

Fantasy Island 2: trama e cast



Il drama fantasy ambientato in un lussuoso resort dove gli ospiti possono realizzare ogni desiderio, con risultati del tutto inaspettati, è pronto a tornare. Una serie tv che ha ottenuto un successo così grande da spingere Fox a mandare in onda uno speciale natalizio intitolato Welcome to the Snow Globe, in cui il desiderio di una donna d’affari era quello di trascorrere le feste insieme all’uomo giusto per lei. Si tratta, però, di una sfida non semplice per Elena Roarke, che avrà dei risultati decisamente inaspettati. Intanto il signor Jones affronta il suo passato, mentre una nuova tradizione natalizia vede Ruby e Javier pensare al futuro. Non è ancora chiaro quale sarà il tema centrale di questa seconda stagione di Fantasy Island. Non ci resta che attendere l’uscita per scoprirlo.

Nella seconda stagione della serie non potranno mancare Roselyn Sanchez, nei panni di Elena Roarke, Kiara Barnes, nel ruolo di Ruby Akuda e John Gabriel Rodriguez, nel ruolo di Javier. Nel primo capitolo sono stati presenti anche:

Bellamy Young interpreta Christine Collins

Odette Annable interpreta Daphne

Dave Annable interpreta Zev

Daphne Zuniga interpreta Margot

Josie Bissett interpreta Camille

Laura Leighton interpreta Nettie

Leslie Jordan interpreta Jasper

Potrebbero esserci personaggi confermati e new entry. Nella seconda stagione ci saranno due guest star d’eccezione, ovvero Teri Hatcher e James Denton, che hanno interpretato Susan e Mike Delfino in Desperate Housewives. Appaiono in un episodio nei panni di una coppia alle prese con un nuovo capitolo della loro vita coniugale. Tra le guest star della seconda stagione anche Jason Priestley (Beverly Hills 90210), Cheryl Hines (Curb Your Enthusiasm), Rachael Harris (Lucifer), Andy Richter (Conan), Jasika Nicole (The Good Doctor), Frankie J Alvarez (Looking), Jai Rodriguez (Queer Eye for the Straight Guy) e Izzy Diaz (Good Trouble).