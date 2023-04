Fantasy Island: quando esce in Italia la seconda stagione?

La seconda stagione della serie televisiva “Fantasy Island” sta finalmente per arrivare anche in Italia. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la data di uscita.

Fantasy Island: di cosa parla la serie televisiva

“Fantasy Island” è una serie televisiva fantasy americana creata da Elizabeth Craft e Sarah Fain per Fox. La serie è un remake dell’omonima serie cult in onda a cavallo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, in Italia conosciuta come “Fantasilandia“. Ma, di cosa parla questa serie televisiva? Ci troviamo su un’isola tropicale, all’interno di un resort di lusso, dove gli ospiti possono realizzare tutti i propri desideri, anche quelli più incredibili, proprio per questo bisogna stare molto attenti a quello che si desidera. “Fantasy Island” racconta storie emozionanti e allo stesso tempo provocatorie, con persone che arrivano al resort con un desiderio e finiscono per essere trasformate dal magico realismo dell’isola. Gli ospiti vengono accolti sull’isola dall’enigmatica Elena Roarke, dalla sua fidata assistente, Ruby Akuda e dal responsabile dei trasporti dell’isola, Javier. Essi faranno davvero di tutto per rendere indimenticabile il soggiorno ai vari ospiti. Elena interpreta la discendente del protagonista di “Fantasilandia“, mettendo da parte tutte le proprie ambizioni e anche l’amore della sua vita per sostenere l’eredità della famiglia. Sofisticata, intuitiva e affascinante in ogni occasione, il calmo aspetto esteriore di Elena maschera in realtà il peso dell’enorme responsabilità che si è presa come custode di questo misterioso resort di lusso.

Fantasy Island 2: cosa accadrà nella seconda stagione?

I fan della serie televisiva “Fantasy Island” non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nella seconda stagione. Non abbiamo una trama ufficiale, ma quello che è certo è che Elena, interpretata dall’attrice e modella portoricana Roselyn Sanchez, Ruby, i cui panni sono vestiti dall’attrice, cantante e modella statunitense Kiara Barnes, e Javier, interpretato dall’attore John Gabriel Rodriquez, faranno di tutto per accontentare i loro ospiti, con trovate sempre più sorprendenti. Queste le parole di Marie Jacobson, una delle produttrici della Gemstone Studios, alla fine della prima stagione di “Fantasy Island“:

“Siamo davvero emozionati di poter tornare con una seconda stagione! Liz, Sarah, Rosely e tutta la famiglia di Fantasy Island hanno ricreato queste storie e dato quel tocco femminile e moderno che ha colpito il pubblico di tutto il mondo. Siamo davvero grati allo show e ai nostri grandiosi partner della Fox.”

Nella nuova stagione di “Fantasy Island” ci sarà una coppia alle prese con un nuovo capitolo della loro vita coniugale, interpretati da due star d’eccezione, Teri Hatcher e James Denton, che hanno vestito per otto stagioni i panni di Susan e Mike Delfino nella serie Tv “Desperate Housewives“.

Fantasy Island 2: quando esce e dove vedere la seconda stagione della serie televisiva

Dopo il grande successo ottenuto con la prima stagione, la serie televisiva “Fantasy Island” è pronta a debuttare anche in Italia con la seconda stagione. Appuntamento per mercoledì 19 aprile 2023, data in cui uscirà il primo episodio della seconda stagione su Sky, visibile anche in streaming su NOW. Vi ricordo che per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un’abbonamento alla piattaforma di streaming.