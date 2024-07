Sul popolare social di TikTok sta spopolando una nuova tendenza beauty, ovvero il Fairycore. Ma che cos’è? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Fairycore: cos’è e come nasce il trend TikTok

Quasi ogni giorno su TikTok nascono nuovi trend, nell’ultimo periodo sta letteralmente spopolando il Fairycore, la tendenza beauty che fa impazzire anche le celeb. Ma che cos’è? Come nasce? Si tratta di una tendenza che pone le sue radici negli anni Sessanta ed è stata riportata alla ribalda da Ariana Grande nel 2023. Come dice il nome stesso, è una tendenza fatata che prende ispirazione dagli elementi della natura e delle fiabe, il tutto per ottenere un vero e proprio look da fata. Ariana Grande, per esempio, aveva sfoggiato un trucco occhi davvero pazzesco, sembrava avere delle vere e proprie ali iridescenti in rilievo sugli occhi tempestate di strass d’argento e sembravano proprio le ali di una fata. Da allora diverse sono state le star che hanno scelto il Fairycore e adesso, questo trend, è tornato prepotentemente alla ribalta.

Fairycore: make up da fata

Come abbiamo appena visto, sul popolare social di TikTok sta spopolando il trend beauty del Fairycore. Ottenere un look da fata è diventato l’obiettivo di tante di noi. Ma, come fare? Iniziamo dal make up. Bisogna puntare sui trucchi super scintillanti, come aveva fatto Ariana Grande. Gli occhi sono senza dubbio la parte più importante se si vuole ricreare il look da fata. Preferire quindi degli ombretti che contengano brillantini, glitter, perlescenze e così via. Al fine di ottenere un look ancora più da fata, applicare i brillantini anche tra un occhio e l’altro e nella parte bassa della fronte. Per quanto invece riguarda la scelta dei colori, scegliere colori che richiamano il mondo delle fiabe, quindi le tonalità pastello, come l’azzurro, il rosa e il verde. Per dare un tocco un pò dark, l’ideale è la matita nera interno occhio. Via libera anche a disegni di fiori sul viso, per un look fatato davvero pazzesco! Su TikTok potete comunque trovare diversi tutorial dai quali potete prendere spunto per il vostro Fairycore.

Fairycore: dai capelli alle unghie

La tendenza Fairycore non si ferma però al make up. Per un look da fata è bene dedicarsi anche a unghie e capelli. Diciamo che chi ha i capelli super lunghi è più avvantaggiato, i capelli extra long sono infatti quelli che si sposano perfettamente con questa tendenza. Vanno bene sia lisci che mossi, l’importante è che non siano legati ma lasciati sciolti. Per quanto invece riguarda la manicure, un nail art fatata è la ciliegina sulla torta. Le unghie devono essere ricche di dettagli, quali fiori, farfalle, foglie, perle e anche super scintillanti. Tendenzialmente le unghie fatate sono molto lunghe. Insomma, per realizzare il look da fata certamente ci vuole tempo e pazienza ma il risultato finale sarà talmente unico e sorprendente che ne varrà davvero la pena! Vi ricordo che su TikTok potete trovare diversi tutorial dai quali prendere ispirazione!