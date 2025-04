Un incontro che ha cambiato tutto

Nicola Ventola, ex calciatore di fama, ha sempre avuto una vita ricca di eventi e sorprese. Ospite del podcast “Mamma Dilettante” condotto da Diletta Leotta, ha condiviso con il pubblico aneddoti che raccontano non solo la sua carriera sportiva, ma anche momenti significativi della sua vita personale. Tra questi, spicca il colpo di fulmine per Kartika, che ha segnato l’inizio di una storia d’amore che ha portato alla nascita di suo figlio Kelian. Ventola ricorda con affetto quel momento del 2001, quando, guardando un programma televisivo, si è reso conto che quella donna sarebbe stata la madre di suo figlio. Una frase che, all’epoca, sembrava assurda, ma che si è rivelata profetica.

Le avventure di Kelian

Kelian, oggi ventiduenne, è un giovane pieno di vita e di storie da raccontare. Durante il podcast, ha condiviso un episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta: il suo risveglio in una discoteca chiusa. Dopo una notte di festa, si è ritrovato solo e spaventato, mentre suo padre Nicola, in preda al panico, lo cercava. Questo aneddoto, sebbene divertente, mette in luce anche le preoccupazioni di un genitore. Nicola ha raccontato di come, in quel frangente, abbia vissuto momenti di ansia, temendo il peggio per il suo ragazzo. Kelian, dal canto suo, ha cercato di rassicurare il padre, affermando di non aver esagerato con l’alcol e di essere stato sempre in compagnia di amici.

La scoperta del daltonismo

Un altro momento toccante della loro storia è legato alla scoperta del daltonismo di Kelian. Da piccolo, il ragazzo disegnava gli alberi con i tronchi verdi e le foglie marroni, confondendo i colori in modo innocente. Dopo una visita specialistica, è emerso che il giovane era affetto da daltonismo, una condizione che ha reso la vita quotidiana un po’ più complicata. Nicola ha raccontato di come, dopo aver scoperto l’esistenza di occhiali speciali, la vita di Kelian sia cambiata radicalmente. Quando il ragazzo ha indossato per la prima volta quegli occhiali e ha visto il cielo in tutta la sua bellezza, l’emozione è stata palpabile. Un momento semplice, ma che ha avuto un impatto profondo su tutta la famiglia.