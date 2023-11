Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, perché il bun di Sofia Richie è copiato da tante celebrities.

Da Eva Longoria a Meghan Markle, tutte le star che copiano il bun di Sofia Richie

Sofia Richie è una modella 25enne statunitense molto seguita sui social network, in particolare su TikTok, per i sui consigli di bellezza e stile. Il bun tirato, alto e lucido, è la pettinatura del momento che ha conquistato tantissime star. Il raccolto di Sofia Richie è stato infatti copiato da tantissime star, vediamo alcune insieme:

Scarlet Johansson : l’attrice e cantante statunitense l’abbiamo vista più volte con questa pettinatura, in grado di risaltare appieno la rotondità del suo viso.

Eva Longoria : anche l'attrice e modella statunitense Eva Longoria ha copiato l'hair look di Sofia Richie, è stata ad esempio immortalata con il bun e un vestito rosso a collo alto, per un risultato super chic.

Hailey Bieber: anche la modella e moglie del noto cantante Justin Bieber ha scelto il bun come quello di Sofia Richie.

Jennifer Lopez: la stessa JLo l'abbiamo vista spesso con un raccolto alto in stile bun di Sofia Richie, bun che da ancora più enfasi al suo bellissimo volto.

Meghan Markle: non poteva mancare la moglie del Principe Harry, che è solita comunque tenere i capelli raccolti.

Jennifer Lawrence : anche l'attrice star della saga di Hunger Games è stata immortalata con un bun, che unito al rossetto rosso e a un abito nero ha reso il look super elegante.

: anche l’attrice star della saga di Hunger Games è stata immortalata con un bun, che unito al rossetto rosso e a un abito nero ha reso il look super elegante. Miriam Leone: non solo star straniere, anche la nostra Miriam Leone ha scelto il bun stile Sofia Richie.

Come si realizza il bun di Sofia Richie?

Come abbiamo appena visto il bun di Sofia Richie è il raccolto del momento, sono infatti tantissime le celebrities che hanno copiato questa pettinatura. Si tratta di un raccolto ottimo per liftare il viso e si può anche decidere di farlo con la riga laterale o più o meno wet. Su TikTok Sofia Richie ha pubblicato un video dove spiega come realizzare il bun. Vediamo ora insieme quali sono i passaggi più importanti:

Spray districante : sui capelli ancora umidi, Sofia applica un bel pò di spray districante poi, grazie all’aiuto di un mini pettine, crea la riga centrale ma, come detto poc’anzi, volendo la riga la si può fare anche laterale.

Maschera nutriente : a questo punto, la modella applica una maschera nutriente sulla chioma e, con una spazzola, la distribuisce su tutta la lunghezza.

Creare le sezioni : dopo la maschera, Sofia crea due sezioni, separando quindi i ciuffi ai lati del volto dal resto dei capelli e chiudendoli poi con delle mollettine.

: dopo la maschera, Sofia crea due sezioni, separando quindi i ciuffi ai lati del volto dal resto dei capelli e chiudendoli poi con delle mollettine. Coda di cavallo: a questo punto realizza una coda di cavallo alta e tirata con la restante sezione della chioma.

Unire le due ciocche: Sofia unisce poi le due ciocche alla coda, spazzolando molto al fine di ottenere l’effetto sleek. Infine si attorciglia il tutto in modalità torchon e il bun è fatto!

