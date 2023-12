Aumentare il collagene: consigli degli esperti

Per aumentare il collagene, le formule come gli integratori e una buona dieta possono stimolare la produzione.

Verso i 25-30 anni si iniziano a notare sul viso i primi inestetismi cutanei come le rughe o le borse. Oltre all’età, le cause sono dovute anche ai bassi livelli di collagene, una sostanza che ha un impatto importante sulla pelle. Per migliorare il benessere della pelle, è necessario aumentare il collagene con una serie di rimedi e soluzioni ben mirate.

Aumentare il collagene

Man mano che si va avanti con l’età, è inevitabile che i livelli di collagene presenti nella pelle, nelle ossa e nei muscoli tendono a diminuire e ad abbassarsi. Per questa ragione, per mantenere la pelle maggiormente elastica, l’ideale è aumentare il collagene in maniera naturale, quindi senza controindicazioni o effetti collaterali.

Intorno ai 25 anni, si iniziano già a notare le prime avvisaglie e sintomi della perdita del collagene. Un livello basso di questa sostanza comporta sicuramente la comparsa delle rughe, ma anche altri inestetismi che cominciano a farsi notare in questa età. Una perdita che si manifesta anche nella pelle cadente, ma anche nei capelli che cadono e densità ossea.

I fattori ambientali, ma anche altri motivi come il sole, le scottature possono portare a una produzione bassa di collagene. Per coloro che vogliono aumentare il collagene in maniera naturale, l’uso di determinate creme, ma anche altri prodotti del genere, possono sicuramente dare gli effetti e risultati maggiormente desiderati.

Aumentare il collagene: come comportarsi

Per aumentare il collagene è necessario giocare d’anticipo e prepararsi. A tal proposito, come sempre accade, prevenire è la migliore cura. Gli esperti consigliano infatti di usare prodotti e formule adatte per la protezione solare, non solo per evitare il rischio di conseguenze alla pelle, ma anche per aumentare la produzione del collagene.

Si consigliano poi prodotti e alimenti ricchi di vitamina A e C che sicuramente aiutano a stimolare la produzione del collagene. La vitamina A, essendo un retinoide, è importante in quanto aiuta a produrre maggiori quantità di collagene, ma anche di acido ialuronico. la dieta, la giusta alimentazione, quindi cibi a base di zinco e rame sicuramente influiscono.

Per aumentare il collagene in maniera del tutto naturale gli integratori a base di questa sostanza sono sicuramente adatti, soprattutto a base di collagene marino idrolizzato di ottima qualità. se assunti in maniera regolare sicuramente aiutano dal momento che vanno a lavorare sull’idratazione generale dell’epidermide.

Ci sono poi una serie di trattamenti da fare presso saloni di bellezza come la radiofrequenza oppure il microneedling che sicuramente funzionano a tale scopo. In questo modo e con queste tecniche si va ad aumentare la produzione sia di collagene, ma anche di acido ialuronico che aiuta ad avere un effetto rimpolpante alla pelle.

Aumentare il collagene: rimedi Amazon

Sull’e-commerce si possono trovare vari rimedi e soluzioni che hanno lo scopo di fornire maggiori proprietà alla pelle. Basta cliccare la foto per rendersi conto del prodotto. La classifica qui mostra i tre rimedi per aumentare il collagene scelti tra integratori a base di vitamine che forniscono i nutrienti necessari.

1)Collagene e acido ialuronico integratore

Si compone di collagene e acido ialuronico, oltre a zinco, biotina, zinco che aiutano a rafforzare i capelli, le ossa, ma anche le unghie fragili. Si consigliano almeno due compresse al giorno per un trattamento di tre mesi circa. Una formula che aiuta ad aumentare la produzione di collagene.

2)I-Collagen integratore collagene e acido ialuronico

Un vero e proprio boost che stimola i livelli di collagene anche grazie a principi attivi come vitamina E, acido ialuronico e bamboo. Stimola anche la produzione dell’elastina mantenendo così la pelle elastica e maggiormente luminosa. Ottimo anche per la caduta dei capelli e per un inestetismo come la cellulite.

3)Doppelherz system Kollagen

A base di collagene e vitamina, una formula che aiuta a rendere uno stile di vita attivo e rinforza le ossa, le articolazioni e i tendini. Sono flaconi da assumere insieme a uno stile di vita sano e una dieta ben equilibrata in modo da mantenere alti i livelli di collagene.

Oltre a queste formule, per aumentare il collagene si consigliano anche soluzioni da bere che hanno la stessa efficacia.