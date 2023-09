Si apre il sipario sulla Milano Fashion Week 2023. Dopo New York e Londra, anche nella capitale della moda hanno preso il via le nuove collezione dedicate alla moda femminile per l’Autunno/Inverno 2024. Un calendario ricco di appuntamenti tra eventi indimenticabili e sfilate esclusive. Tuttavia, ad attirare maggiormente l’attenzione dei media è stata Elisabetta Gregoraci. La conduttrice televisiva ha stupito tutti con un nuovo taglio di capelli.

Milano Fashion Week 2023, il nuovo taglio di capelli di Elisabetta Gregoraci

Ieri, mercoledì 20 settembre, Elisabetta Gregoraci è stata ospite della sfilata per la presentazione della collezione Autunno/Inverno 2024 di Roberto Cavalli by Fausto Buglisi. In occasione di questo evento, la conduttrice televisiva ha deciso di stravolgere il suo look. Nel corso della sua carriera, infatti, la showgirl è rimasta sempre fedele alla sua lunga chioma castana. Questa volta però ha sfoggiato un taglio inedito: un caschetto molto corto, portato leggermente mosso e con un unico ciuffo lasciato libero sul viso. Nonostante siamo ormai abituati a vederla con i capelli lunghissimi, bisogna ammettere che il taglio corto le dona molto. Sul suo profilo Instagram, infatti, sono stati numerosi i commenti positivi in merito al nuovo look. Tuttavia, il caschetto è solo un acconciatura temporanea. Grazie all’aiuto del suo hairstylist, infatti, Elisabetta Gregoraci ha acconciato le punte dei suoi capelli all’interno dando l’effetto di un caschetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Milano Fashion Week 2023, il nuovo taglio di capelli di Elisabetta Gregoraci detta tendenza

Sebbene non si tratti di un vero e proprio cambio di look, Elisabetta Gregoraci ha conquistato tutti. Non a caso, il caschetto è uno dei tagli più richiesti e in voga del momento. Anche se ormai è risaputo… stagione dopo stagione, il taglio corto si conferma come un evergreen per ogni donna. Fresco e leggero, è in grado di donare volume e movimento anche a chi ha un tipo di capello molto sottile. Non solo. Il caschetto è un taglio molto pratico e versatile. Facile da acconciare e non richiede grande perdita di tempo. Si può optare per un caschetto corto, lungo, scalato, mosso, liscio o riccio, le scelte sono infinite. Grazie alle sue mille sfaccettature, infatti, si adatta perfettamente ad ogni tipologia di viso e personalità.

