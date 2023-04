Il nome di Alessandro Preziosi negli ultimi anni è stato associato a diversi flirt amorosi. Sempre riservato e sempre molto attento a non finire dentro il calderone del gossip, nel 2023 Preziosi è stato paparazzato con una nuova donna e la notizia ha fatto il giro del web nel giro di pochissimo tempo.

Alessandro Preziosi in compagnia di una nuova donna: chi è la fidanzata?

Dopo diversi rumors e diverti flirt sentimentali, Alessandro Preziosi pare avere trovato stabilità con una nuova donna. A quanto pare quest’ultima sarebbe Delfina Delettrez Fendi, nota designer di gioielli nonché ereditiera dell’omonima casa di moda che tutto il mondo conosce.

Figlia di Silvia Venturini fendi e del famoso gemmologo Bernard Delettrez, Delfina Fendi è nata nel 1987 e attualmente ha 36 anni. Dal padre la donna eredita la passione dei gioielli e con il passare degli anni accresce il suo sogno di fondare qualcosa di suo e di dedicarsi a pieno al mondo della gioielleria.

Il lavoro e la carriera di Delfina Delettrez Fendi

È il 2009 quando l’anello Kiss a Frog e il bracciale Original Sin disegnati da Delfina Fendi entrano a fare parte della collazione di gioielli permanente del Museo delle Arti Decorative del Louvre di Parigi. Sapevate che la sua formazione accademica è cominciata negli uffici di Chanel? Insomma, la carriera di Delfina Fendi si è arricchita di esperienze incredibili che poi, nel 2007, sfociano nella fondazione della sua azienda, che ancora oggi porta il suo nome. Basta infatti fare un giro su Instagram per scovare il profilo ufficiale del brand (che è anche il suo). Seguito da 243 mila follower, il profilo social del brand di Delfina Fendi è ricco di post e contenuti riguardanti gioielli preziosi. Dando un veloce sguardo ai contenuti pubblicati, il pubblico ha modo di osservare sia i prodotti della sua azienda, sia scatti e contenuti che riguardano la sua vita più privata.

Delfina Fendi sarebbe l’ex compagna di un altro noto attore

Il gossip è padrone di Delfina Delettrez Fendi. Il nome della nuova fidanzata di Alessandro Preziosi, infatti, è associato anche al nome di un altro noto attore italiano. Per chi ancora non lo sapesse, infatti, Delfina Fendi è l’ex fidanzata di Claudio Santamaria, lo stesso che in passato ha anche avuto una relazione d’amore con Vittoria Puccini, a sua volta ex fidanzata dello stesso Alessandro Preziosi.

Delfina Fendi e Claudio Santamaria sono stati insieme per alcuni anni e dalla loro relazione è nata anche una figlia nel 2007 di nome Emma.

Conclusa la relazione con Santamaria, Delfina Fendi ha avuto una nuova storia d’amore con Nico Vascellare, un art & music performer della scuola creativa di Marina Abramovic. Con quest’ultimo Delfina Fendi ha avuto due gemelli.

Nel 2023 la designer di gioielli ed ereditiera della casa di moda è la nuova fidanzata di Alessandro Preziosi e pare che i due siano innamorati.

Non si hanno ancora particolari dettagli sulla loro relazione sentimentale, ma già il fatto che siano stati fotografati insieme conferma che qualcosa di tenero, tra i due, sia effettivamente nato.