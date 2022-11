I fan di Doctor Who sono già in visibilio per la notizia recentemente uscita: Doctor Who ariverà su Disney + con nuovi ed esilaranti episodi fantascientifici.

Scopriamo insieme qualcosa in più su una delle novità più discusse dell’ultimo periodo in fatto di serie televisive.

Doctor Who: le novità per il 2023

In occasione del Doctor Who Day, BC ha voluto rilasciare nuove informazioni e nuovi materiali promozionali riguardo i prossimi appuntamenti special su Doctor Who, che arriveranno su Disney+ nel 2023, presumibilmente nel mese di novembre, ma non si hanno informazioni sulla data precisa. Si attendono aggiornamenti a riguardo.

Ad ogni modo, si parla di tre episodi speciali che segneranno il debutto della nuova e speciale incarnazione del Dottore, interpretato da uno dei protagonisti di Sex Education, Ncuti Gatwa.

L’attore ruandese esordirà come quindicesima incarnazione del Dottore e l’emozione è già alle stelle.

Ad ogni modo, le nuove avventure di Doctor Who vedranno il ritorno sia di David Tennant che vestirò i panni della quattordicesima incarnazione del Dottore, sia di Catherine Tate nei panni di Donna Noble, la storica compagna di viaggio del Dottore nell’era Tennant.

Per quanto riguarda invece i nuovi materiali promozionali rilasciati da BC, si fa riferimento in particolare a due trailer.

Nel primo dei due si intravedono le varie avventure del Dottore (interpretato da David Tennant) e di Donna Noble, mentre nel secondo si intravedono piccole anticipazioni sugli episodi speciali in cui i due protagonisti torneranno più carichi di prima. Il volto di Tennant è stato protagonista della nota serie televisiva per ben tre stagioni e nove speciali di serie tra il 2005 e il 2010. L’ultima volta che abbiamo visto la sua versione, lui e Donna Noble erano arrivati alla separazione dopo la cancellazione della memoria attuata dallo stesso Dottore per salvarle la vita.

A guidare le nuove avventure di Doctor Who ci sarà Russell T. Davies, volto già responsabile del revival pubblicato nel 2005. Grazie al lavoro svolto da Davies la serie ha ottenuto il grande successo che tuttora ha. Si ricorda, infatti, che fu proprio lui a seguire il revival e a restare alla guida della serie per tutto il periodo di partecipazione del grande e inimitabile David Tennant.

A dare il cambio a Davies c’è stato Steven Moffat nel ruolo di showrunner e Matt Smith nelle vesti del Dottore. Fu poi il turno di Peter Capaldi e, dal 2018, Jodie Whittaker, la prima donna nella storia a vestire i panni di uno dei ruoli più amati e seguiti dal grande pubblico fan di Doctor Who.

Il fatto stesso che ritorni Russell T. Davies fa ben sperare in una sorta di “ritorno alle origini” della serie, ma soprattutto fa ben sperare in una rivoluzione: con l’arrivo di Ncuti Gatwa nel ruolo del protagonista e con lo sbarco ufficiale su Disney+, la serie-tv scatenerà una vera e propria rivoluzione:

Amo questo show e questo è il meglio dei due mondi. Con la visione e la gioia della collaborazione tra BBC e Disney+ possiamo lanciare il TARDIS intorno al pianeta, raggiungendo una nuova generazione di fan e al tempo stesso mantenendo la nostra tradizionale casa sulla BBC nel Regno Unito.

Queste le parole del regista in merito ai nuovi progetti della serie: l’attesa per novembre 2023 si fa già sentire e il pubblico non vede l’ora di tuffarsi nella nuova avventura che ha nome Doctor Who.